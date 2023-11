Dépassements lors d’une marche à Tanger: le désaveu de Marocains

Les manifestants de la dernière marche de Tanger, en solidarité avec la Palestine, qui s’en sont pris à plusieurs dirigeants de pays arabes en portant des masques les représentant, se sont en fait nui à eux-mêmes, et à la cause qu’ils sont censés défendre.

Ils ont aussi porté préjudice aux Marocains, dont ils pensent agir en leur nom, écrit l’éditorialiste d’Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 28 novembre.

Le peuple marocain désavoue ces «Kharijites» (soit «ceux qui sortent du rang») et sait pertinemment qu’ils ne parlent pas en leur nom, mais font le lit de la propagande d’organisations extrémistes, auxquelles ils sont affiliés.

Dans le meilleurs des cas, ils sont quelques milliers, et excellent dans les hurlements et les lamentations, alors que le Maroc compte près de 40 millions de Marocaines et de Marocains.

Autant dire qu’ils ne représentent qu’une minorité, et que le peuple marocain ne les laissera jamais parler en son nom.

Heureusement que les ressortissants d’autres pays arabes savent déjà pertinemment que ces «Kharijites», qui ont arboré ces masques offensants, ne représentent pas le Maroc et les Marocains.

Ces jusqu’au-boutistes sont la voix de leurs maîtres d’adoption, et des extrémistes similaires sévissent aussi dans d’autres pays arabes.

Les Marocains comprennent aussi que ces organisations cherchent à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ces pays frères, et restent convaincus qu’il leur faut récuser ces offenses gratuites, connaissant déjà bien leurs véritables ennemis et adversaires.

Le peuple marocain, écrit l’éditorialiste d’Al Ahdath Al Maghribia, sait aussi apporter un soutien sage, cohérent et efficace au peuple palestinien, en éludant les voies folles dans lesquelles circulent ces mouvements extrémistes et leurs adeptes.

Ces «Kharijites» sont présents au Maroc, où ils ont commis des calamités ces dernières semaines.

C’est dire que les violences qui se déroulent actuellement à Gaza sont aussi un combat de nombreux peuple de pays arabes contre l’ignorance, les extrémismes, les surenchères, les trahisons et le «takfirisme» (c’est-à-dire le fait de se voir accuser d’athéisme).

Ce combat, malgré son coût élevé, mérite d’être mené par des personnes sages et peut nous sauver de certains extrémismes.