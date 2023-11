Gaza: le Maroc accueille avec satisfaction l’accord sur la trêve et rappelle la nécessité de la création d’un État palestinien

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, lors du point de presse sur le conflit à Gaza, le 23 novembre 2023.

«Nous avons accueilli avec satisfaction cet accord, en espérant que les parties parviennent à une trêve et un cessez-le-feu longs et durables», a affirmé Nasser Bourita lors d’un point de presse auquel a participé Abdoulaye Bathily, Représentant spécial pour la Libye et chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL). Ce dernier effectue actuellement une visite de travail à Rabat.

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé les multiples appels du roi Mohammed VI, invitant les parties en conflit à entamer un processus de désescalade de la guerre en cours à Gaza, et l’instauration d’une trêve pérenne afin de permettre la distribution des aides aux habitants de la bande, meurtrie, de Gaza.

Au Proche-Orient, a affirmé Nasser Bourita, «il faut sortir de la logique consistant à gérer la crise et aboutir à la nécessité d’une solution portant sur la coexistence de deux États», l’un pour Israël et l’autre pour la Palestine.

«Il faut que l’escalade cesse avec la consolidation d’un cessez-le-feu», afin que le peuple palestinien puisse «jouir de ses droits», a souligné le ministre marocain des Affaires étrangères, réaffirmant la position indélébile du Royaume du Maroc et de Sa Majesté le Roi, président du Comité Al-Qods.