© Copyright : Forum Far-Maroc

Les Forces armées royales s’apprêtent à passer une nouvelle commande de six drones fabriqués par la compagnie turque Baykar, quelques semaines après le démarrage de la livraison d’un premier lot de 12 de ces drones armés.

L’armée marocaine continue de renforcer ses capacités de défense du territoire nationale. Deux mois après avoir reçu leurs premiers drones armés turcs Bayraktar TB-2, les Forces armées royales s’apprêtent déjà à passer une nouvelle commande auprès de leur fabricant, le groupe Baykar, rapporte Africa Intelligence, dans un article publié ce jeudi 2 décembre 2021.

La lettre d'information précise que cette nouvelle commande porte sur six appareil «au minimum», qui viendraient s’ajouter au premier lot déjà commandé, et partiellement livré. Ce premier lot porte sur 12 exemplaires de drones Bayraktar TB-2 (plus un treizième de rechange), ainsi que quatre stations de pilotage au sol. «Avec cette seconde commande, Rabat conforte ainsi sa position de premier client africain du TB-2», écrit la publication de référence.

Comparant l’arsenal de drones du Maroc avec celui de l’Algérie, l’auteur de l’article souligne que le voisin de l'Est, «qui s’est doté de drones bien avant le Maroc, a paradoxalement pris du retard»: les CH-3 et CH-4 chinois que possèdent l’armée algérienne, «connaissent des problèmes de fiabilité et de maintenance, tandis que les drones Al Djazaïr 54 assemblées en Algérie – en réalité une version locale de l’Unite-40 fabriqué par la société émiratie Adcom Systems – ont aussi beaucoup déçu l’état-major de l’Armée nationale populaire».

Le Maroc de son côté cherche à diversifier ses fournisseurs de drones et donc ne pas dépendre uniquement de la Turquie. Dans ce sens, souligne Africa Intelligence, suite à la visite dans le Royaume du ministre israélien de la défense le 24 novembre dernier, Rabat a passé un deal avec Israeli Aerospace Industries (IAI) pour l’acquisition de drones suicides Harop. Ce deal, croit savoir Africa Intelligence, «pourrait se prolonger par la mise en place d’une filière de fabrication locale, et par l’achat de drones tactiques d’observation à BlueBird Aero Systems, filiale à 50% d’IAI».

La même source indique aussi que les FAR avaient déjà acquis par le passé des drones d’observation Hermes 900 auprès d’Elbit Systems, ainsi que trois Harfang, une version du Heron d’IAI produite sous licence par Airbus.

Pour s’équiper en drone, les FAR regardent aussi du côté de leur allié américain. La publication rappelle que des discussions ont été engagées fin 2020 pour l’acquisition de quatre drones d’observation MQ-9B SeaGuardion, construits par General Atomics et consacrée à la surveillance maritime. Il est également rappelé que «Rabat possède déjà quatre drones non armés MQ-1 Predator, du même constructeur, et serait un candidat logique à l’acquisition de son évolution MQ-1C Gray Eagle: celle-ci est conçue pour être intéropérable avec les hélicoptères d’assaut AH-64 Apache de Boeing, dont les FAR ont commandé 24 exemplaires.

Pour en revenir aux drones turcs Bayraktar TB-2, il faut rappeler que ces appareils ont déjà largement fait leurs preuves lors de récent conflits armés, notamment au Nagorny-Karabakh. Ce sont même appareils qui ont permis aux forces azerbaïdjanaises, conseillées et équipées par l’allié turc, de paralyser une partie de la défense aérienne, de l’artillerie et des blindés arméniens», écrivait récemment le Le Figaro.