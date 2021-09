© Copyright : Forum Far-Maroc

Selon le forum Far-Maroc, qui cite des sources militaires turques, la Turquie a commencé à livrer au Maroc douze Bayraktar TB-2, des drones armés commandés par les Forces armées royales (FAR).

La livraison de ces drones, fabriqués par la compagnie turque Baykar, a débuté ce vendredi 17 septembre, via une desserte aérienne assurée par les Forces Royales Air (FRA), indique le forum Far-Maroc, qui rappelle que cette livraison fait suite à un contrat passé entre le Maroc et la Turquie pour l’achat de 13 Bayraktar TB-2, des drones armés MALE (pour Medium altitude long endurance), d'une endurance de plus de 24 heures.

Dans le cadre de ce même contrat, des éléments des FAR viennent d'achever leur formation en Turquie il y a quelques semaines, pour le maniement de ces drones, révèle également le forum Far-Maroc.

Cette acquisition doit permettre aux FAR d'être à même de manier un outil déterminant, qui fera la différence lors d’un éventuel conflit armé.

Fleuron de l’industrie de défense turque, actuellement en plein essor, «les TB2, des drones armés produits par Baykar, ont ainsi permis aux forces azerbaïdjanaises, conseillées et équipées par l’allié turc, de paralyser une partie de la défense aérienne, de l’artillerie et des blindés arméniens», indique le quotidien Le Figaro.

Selon le forum Far-Maroc, «à la lumière de l’expérience au Karabakh et en Syrie, d’autres actions seront menées par le Royaume, dans un proche avenir, afin de renforcer ses capacités de défense en drones dotés des plus hauts niveaux de développement technologique».