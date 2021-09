© Copyright : DR

En collaboration avec Israël, le Maroc se serait lancé dans le développement de drones kamikazes, rapporte Africa intelligence.

Selon la livraison de la lettre d’information parisienne de ce mercredi 15 septembre, le Maroc a initié une filière spécialisée dans le développement de drones kamikazes, en collaboration avec Israël. Selon Africa intelligence, ces drones kamikazes sont des «appareils relativement simples à construire et aux conséquences dévastatrices», sans toutefois fournir plus de détails, ni sur leurs spécificités ou leur prix.

Africa Intelligence souligne que le lancement de cette filière au Maroc intervient après plusieurs mois de tractations avec le groupe Israel Aerospace Industries (IAI), sachant que c’est la filiale de ce groupe, à savoir BlueBird Aero Systems, qui se spécialise dans la fabrication de ces drones.

Du côté marocain, aucune annonce officielle n’a encore été faite. Sollicitée par Le360, une source des Forces armées royales (FAR) a indiqué ne pas disposer de données sur ce propos.

Rappelons toutefois que, depuis le début de cette année 2021, plusieurs médias, dont certains sites israéliens spécialisés, avaient fait état de commandes passées par le Maroc pour l'acquisition de drones israéliens.

Sauf que cette fois-ci, le stade de la commande est vraisemblablement dépassé pour celui de la fabrication, dans un partenariat entre les deux pays, qui ont repris leurs relations diplomatiques le 22 décembre 2020.

Cette forme de coopération dans le domaine de l’industrie militaire a été rendue possible par l’évolution de la législation marocaine.

En effet, le 28 juin dernier, le Conseil des ministres a adopté le décret d’application n° 2.21.405 de la loi 10.20 relatif aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions.

Ce texte donne du concret à la naissance d’une industrie militaire et de défense au Maroc et fixe les modalités de fabrication, de commerce, d’importation, d’exportation, de transport et de transit de matériels et équipements militaires.