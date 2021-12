Mohammed Sijilmassi, ancien ambassadeur et diplomate.

L’ancien ambassadeur du Maroc et ex-secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohammed Sijilmassi, est décédé ce vendredi 31 décembre 2021, à l’âge de 91 ans, a appris Le360 de sources diplomatiques.

Ancien ambassadeur du Maroc en Algérie, au Danemark et en Russie, Mohammed Sijilmassi était un diplomate chevronné et un grand commis de l’Etat, qui a servi avec dévouement son pays. Au ministère des Affaires étrangères, Mohammed Sijilmassi est considéré comme «un homme d’exception, un professeur et un mentor».

Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani a écrit: «Si Mohammed Sijilmassi restera pour nous un modèle et une boussole de valeurs, tant il nous a inculqué par sa bienveillance, le patriotisme, le dévouement et l’amour de la diplomatie».

Et d’ajouter que ce sont «ces mêmes valeurs qui l’ont guidé tout au long de sa vie dans les grandes responsabilités qui ont été les siennes en tant que secrétaire général du MAEC et ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Alger, Moscou et Copenhague».

Mohammed Sijilmassi est le père de Fathallah Sijilmassi, l’actuel ambassadeur et directeur général de la Commission de l’Union africaine (UA), et de Tariq Sijilmassi, PDG du Crédit Agricole du Maroc.