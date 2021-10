© Copyright : MAP

L'ancien diplomate Ahmed Snoussi, un des précurseurs de la diplomatie marocaine, s’est éteint lundi à son domicile à l’âge de 92 ans, a-t-on appris de source proche.

Ahmed Snoussi était l’un des architectes de la création du ministère des Affaires étrangères au lendemain de l’indépendance. Le défunt comptait à son actif une riche carrière diplomatique, dont celle d’ambassadeur représentant du Maroc aux Nations unies.

Natif de Meknès où il s’est très tôt engagé dans l’action politique, il a effectué sa scolarité au lycée Poeynirau avant de faire partie du premier contingent des étudiants marocains de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Sciences Po.

Ancien ministre de l’information et ambassadeur dans plusieurs pays africains (Nigeria, Tunisie, Algérie et Mauritanie), Ahmed Snoussi fut témoin de plusieurs événements politiques et diplomatiques du Maroc post-indépendance. Le défunt était également l'un des membres fondateurs du Club diplomatique marocain.