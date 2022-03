Le chef de la direction de la stratégie (Armée israëlienne), Tal Kelman, reçu par le général de corps d'armée (FAR), El Farouk Belkhir.

Une délégation israëlienne, composée de hauts gradés de Tsahal, a effectué cette semaine une visite au Maroc, la première du genre depuis la reprise des relations entre Rabat et Tel Aviv. Un protocole d’accord en matière de défense a été conclu à l’issue d’une série de rencontres avec les responsables militaires marocains.

Dans un communiqué diffusé hier, vendredi 25 mars, l’armée israélienne a fait savoir que de hauts responsables militaires israéliens ont effectué cette semaine une visite au Maroc avec au programme une série de rencontres avec leurs homologues marocains, dont le général de corps d'armée El Farouk Belkhir.

La délégation israëlienne était composée du chef de la direction de la stratégie, Tal Kelman, chargé des affaires iraniennes, le commandant de la coopération militaire internationale, Effie Defrin, ainsi que le chef de la division des opérations de la direction du renseignement.

«Les deux parties ont signé un protocole d'accord pour encadrer la coopération militaire entre les deux pays et ont convenu de créer une commission militaire mixte en vue de définir un plan d'action conjoint», rapporte le forum Far-Maroc sur sa page Facebook.

Et d’ajouter: «Les deux parties ont également discuté de la possibilité de participation à des manœuvres internationales et ont passé en revue les opportunités de coopération dans le domaine de la formation, entre autres».

La réunion avec les responsables marocains, qui s’est tenue mercredi (selon certains médias israëliens), coïncide avec la signature, le jour même à Rabat, d’un mémorandum d’entente entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le président du conseil d’administration d’Israel Aerospace Industries (IAI), le premier groupe aéronautique public israélien (civil et militaire).