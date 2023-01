© Copyright : Le360

Le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, effectue les 5 et 6 janvier 2023 une visite de travail au Maroc. Les enjeux de ce déplacement sont colossaux. Analyse.

Ce sera son premier déplacement à l’étranger de l’année et c’est tout un symbole. Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne (HRVP), Josep Borrell, effectue les 5 et 6 janvier 2023, une visite de travail au Maroc. Il aura notamment des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ainsi qu’à avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe, adoptée en juin 2019, et instituant le «Partenariat euro-marocain de prospérité partagée», qui s’articule autour de quatre «espaces»: politique et sécurité, économie, valeurs et connaissances. A cela s’ajoutent deux axes horizontaux, à savoir l’environnement et la question de la migration.

Signe de l’importance des relations entre le Maroc et l’UE, cette venue, la première au Maroc de Josep Borrell en sa qualité de HRVP, intervient après 6 déplacements d’autant de membres du collège des commissaires européens pour la seule année 2022, dont celui de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen. «Elle vient témoigner de la centralité du partenariat stratégique et multidimensionnel qui lie les deux parties et élargir davantage la relation à de nouveaux domaines stratégiques, dans un contexte marqué par de nombreux défis», nous affirme une source proche du dossier. Sécurité, transition énergétique, sécurité alimentaire et changements climatiques seront ainsi au cœur d’une relation renouvelée, basée sur la confiance réciproque.

L’année 2023 est à ce titre appelée à être une étape importante pour consolider l’efficacité de ce partenariat Maroc-UE, en perspective de la tenue de la 15e session du Conseil d’association Maroc-UE. «L’UE est consciente que le Maroc est un partenaire de confiance, fiable et crédible qui dispose d’une expertise et d’un savoir-faire leur permettant de mener des initiatives communes au niveau régional et de coordonner leurs positions au sein des enceintes multilatérales dans l’intérêt de tous», affirme notre interlocuteur. Ceci, d’autant que le Maroc a toujours été considéré par l’UE comme un pourvoyeur de stabilité régionale et une référence dans le domaine de la paix en Afrique. Cette visite est, à ce titre, l’occasion pour Josep Borrell de discuter des questions d’intérêt au niveau de l’Afrique, notamment du Sahel et du Maghreb, ainsi qu’en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient et en Méditerranée.

Les deux parties partent d’un bilan de coopération qui n’aura jamais été aussi riche qu’il l’est aujourd’hui. On notera la signature d’un Partenariat vert, le premier du genre conclu par l’UE avec un pays de son voisinage sud et le lancement des discussions sur un Partenariat numérique. La mise en œuvre satisfaisante des multiples accords conclus entre les deux parties dans les domaines aérien, de la pêche, de la recherche et du commerce (produits agricoles, de la pêche et industriels) figure également parmi les grandes réalisations. A cela s’ajoute l’opérationnalisation avancée du Plan économique et d’investissement découlant du Nouvel Agenda pour la Méditerranée, comprenant 6 Flagship Projects sur 7 et couvrant divers domaines: enseignement supérieur, développement d’économies résilientes, durables et inclusives, transformation numérique, recherche et innovation, transition et sécurité énergétiques, systèmes alimentaires durables, agriculture et développement durable.

De plus, on retiendra que l’UE a accordé au Maroc une enveloppe financière de 1,6 milliard d’euros dans le cadre de la programmation 2021-2027, auxquels s’ajouteront d’autres financements. Le Maroc et l’Union européenne sont également liés par un partenariat pour la mobilité mis en œuvre selon une approche globale et équilibrée et un dialogue de haut niveau sur la migration, ainsi qu’un partenariat opérationnel de lutte contre le trafic des migrants lancé en juillet 2022.

La coopération en matière sécuritaire et judiciaire est en progression, marquée par la coprésidence Maroc-UE du GCTF (Global Counterterrorism Forum) et une dynamique positive avec des agences européennes, notamment Europol, Frontex et Eurojust. Et les deux parties sont également, et entre autres, engagées à une association accrue du Maroc aux programmes communautaires (Horizon Europe, Europe Créative, EU4Health…).