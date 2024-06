Collectivités territoriales: le ministère de l’Intérieur active le processus d’audit interne

Après avoir organisé une rencontre de sensibilisation, la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) vient de lancer en coordination avec l’Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et des provinces, un «projet d’accompagnement de 40 conseils préfectoraux et provinciaux dans la mise en œuvre de la fonction d’audit interne».

La DGCT, qui relève du ministère de l’Intérieur, explique que «le lancement de ce projet s’inscrit dans le cadre de la mission d’accompagnement assignée au ministère de l’Intérieur», et précise que cette action s’inscrit «conformément à la loi organique relative aux préfectures et provinces et au décret n°2.17.305 fixant les mécanismes et les outils nécessaires d’accompagnement de la préfecture ou de la province».

Al Ahdath Al Maghribia, qui relaie cette information ce mardi 11 juin 2024, indique que l’objectif de cette décision est d’«atteindre une bonne gouvernance dans la gestion des affaires des conseils préfectoraux et provinciaux et dans l’exercice de leurs compétences, en dotant les préfectures et provinces des techniques et outils pratiques de l’audit interne et en qualifiant leurs ressources humaines dans ce domaine, tout en œuvrant à instaurer une culture de contrôle interne au niveau des préfectures et provinces ciblées».

Le quotidien précise aussi que «la DGCT a mis à la disposition des collectivités territoriales une charte de l’audit interne qui détermine le cadre général dans lequel l’auditeur interne de la collectivité territoriale exerce sa responsabilité, et fixe le champ d’action des activités d’audit interne ainsi que le positionnement de cette fonction au sein de l’administration de la commune».

Selon Abdelaziz Derouiche, président de l’Association Marocaine des présidents des conseils des Préfectures et des Provinces, «la fonction d’audit interne constitue l’un des principaux piliers de la gestion moderne, eu égard à son rôle dans de la modernisation de l’administration dans le sens d’une gouvernance caractérisée par la dynamique et l’amélioration des comportements pour atteindre une meilleure qualité de services».

À ce titre, le président de l’Association Marocaine des présidents des conseils des Préfectures et des Provinces a aussi tenu à préciser que «la mise en place d’un système efficace d’audit est impérative pour l’administration territoriale en tant qu’approche moderne pour évaluer les systèmes de gestion administrative et financière, réduire les risques au sein de l’administration et renforcer les compétences des fonctionnaires pour garantir le respect des lois, préserver les ressources financières et les biens».

Abdelaziz Derouiche a par ailleurs indiqué, relayé par Al Ahdath Al Maghribia, que «le projet d’accompagnement des conseils provinciaux et préfectoraux dans la mise en œuvre de la fonction de l’audit interne aidera les présidents et responsables administratifs à accomplir leurs missions et à mener diverses opérations de gestion dans le respect des lois, des règlements et des procédures en vigueur».