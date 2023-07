Chine: des partis politiques marocains participent au dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis arabes

Sept partis politiques marocains participeront à la quatrième édition de la conférence du dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis arabes, prévue du 9 au 18 juillet en Chine.

Des représentants du Rassemblement national des indépendants (RNI), du Parti authenticité et modernité (PAM), du Parti de l’istiqlal (PI), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), du Mouvement populaire (MP), du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et de l’Union constitutionnelle (UC) prennent part à cette conférence organisée sous le thème: «Échange entre la civilisation chinoise et la civilisation arabe: de l’ancienne route de la soie à la construction d’une communauté de destin dans la nouvelle ère».

Cette conférence vise à renforcer l’échange d’idées et la confiance politique entre le Parti communiste chinois et les partis arabes et à faire progresser le partenariat stratégique sino-arabe, a indiqué le Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois.

Lire aussi : En Chine, Ryad Mezzour expose la stratégie du Maroc pour le développement de l’Afrique

Le programme de cette conférence prévoit l’organisation de plusieurs séminaires portant notamment sur «l’initiative pour la civilisation mondiale et l’échange civilisationnel entre la Chine et le monde arabe» et «les opportunités et les défis du partenariat sino-arabe».

Le département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois a tenu les trois premières éditions de la Conférence du dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis arabes en 2016, 2018 et 2022.

En 2020, le Département avait organisé cette conférence en mode virtuel, en présence de 60 chefs de partis des pays arabes.