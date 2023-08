Casablanca: comment les arrondissements se partagent le «pactole»

Nous sommes à quatre mois de la fin de l’année et les responsables des arrondissements de Casablanca ont déjà les yeux rivés sur le budget de l’année prochaine. L’opération d’élaboration du budget de 2024 vient d’être lancée, précise le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 19 et 20 août. Les lignes budgétaires portant sur les dotations destinées aux différents arrondissements sont en cours de finalisation.

Il s’agit, précise le quotidien, de dotations obligatoires que les arrondissements reçoivent, selon la loi, du Conseil de la ville. Et pour cela, les président des 16 arrondissements de la métropole multiplient les réunions entre eux, certaines publiques, d’autres secrètes. Ils veulent s’assurer que le «pactole» sera distribué de manière à contenter tout le monde.

Le quotidien parle d’une enveloppe allant de 24 millions et 30 millions de dirhams pour chaque arrondissement. Il s’agit au total d’un montant de 380 millions de dirhams que les 16 arrondissements doivent se partager. La détermination du montant exact de cette dotation doit répondre à plusieurs critères. Globalement et depuis 2022, l’enveloppe totale reversée, dans ce cadre, aux arrondissements représente environ 10,7% du budget du Conseil de la ville, contre 10% auparavant. Ce qui représente une augmentation de 53 millions de dirhams, précise le quotidien.

Par ailleurs, relève Assabah, la présidente du Conseil de la ville a décidé de répondre favorablement à une motion de la commission des finances, de l’équipement et de la programmation suggérant de relever le budget consacré à l’animation locale. Ce montant passe ainsi de 7% actuellement à 10% du budget total de la commune. Ce qui permettra aux arrondissements, qui vont récupérer une partie de cette rallonge, de mieux répondre à la demande en matière d’activités et de programmes de proximité dans les domaines social, culturel et sportif.

Bien que, selon la loi, le premier responsable du budget de la ville est le président du conseil, précise le quotidien, d’autres personnes interviennent dans un cadre limité pour fixer le projet du budget de l’année prochaine qui doit être voté lors de la session de septembre.

Quant aux conseils d’arrondissement, précise le quotidien citant la loi organique relative aux communes, ils exercent, pour le compte du Conseil de la commune et sous sa responsabilité et son contrôle, plusieurs attributions dans le domaine budgétaire, de l’animation et de la gestion locale. Entre autres, ils examinent et votent le compte de dépenses sur les dotations sus-citées, décident de l’affectation des crédits qui leur sont attribués par le Conseil de la commune dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement et examinent et votent les propositions d’investissement qui sont soumises au Conseil de la commune aux fins d’y statuer.