Bernard Lugan: «Contrairement à d’autres pays du Maghreb, je suis optimiste pour l’avenir du Maroc»

Bernard Lugan a retrouvé le public casablancais à l’occasion de la présentation de la deuxième édition de son livre «Histoire du Maroc. Des origines à nos jours», hier lundi 2 octobre dans le cadre du rendez-vous littéraire «Book Club Le Matin». Devant un large public de tous âges, l’historien français natif de Meknès a esquissé les principales lignes de son ouvrage, qui prend pour point de départ l’Antiquité pour dérouler la trame historique, politique, religieuse et socio-culturelle du Maroc jusqu’à nos jours.

Bernard Lugan a notamment exprimé son admiration pour l’histoire du Royaume qu’il trouve particulièrement «originale et riche». Il s’est en effet dit «fasciné» par la «permanence sur la longue durée de l’État marocain» et «l’évolution absolument stupéfiante du pays sous le règne de Mohammed VI».

La première édition d’«Histoire du Maroc. Des origines à nos jours», parue en 1992, s’achevait au règne de feu Hassan II. Quant à la nouvelle édition, elle intègre une analyse approfondie du règne de Mohammed VI, afin de permettre aux lecteurs de mieux comprendre les évolutions, les réformes et les enjeux qui ont façonné le Maroc moderne et offrir un aperçu complet de l’histoire contemporaine du Royaume.

«En trente ans, il y a eu beaucoup d’évolution, une accélération incroyable et un changement de paradigme total. Et puis, il y a eu dans la politique étrangère et dans la récupération du Sahara des progrès considérables. Le livre nécessitait absolument un complément», a expliqué Bernard Lugan dans une déclaration pour Le360, à l’issue de la rencontre.

Dans son échange avec le public, l’historien s’est attelé à retracer la saga des dynasties marocaines, des Idrissides jusqu’aux Alaouites. Il a également répondu à des questions sur l’actualité contemporaine et les relations diplomatiques du Maroc. «Les liens internationaux du Maroc avec ses partenaires sont très bons si on ne compte pas quelques brouilles passagères, notamment avec la France, mais je dirais plutôt avec (Emmanuel) Macron qu’avec la France», a-t-il précisé.

Au regard de l’histoire du Maroc et de sa dynamique actuelle, Bernard Lugan a conclu en se disant «très optimiste» quant à l’avenir socio-économique du pays. «Alors que je suis pessimiste quant à l’avenir d’autres pays du Maghreb, je suis au contraire optimiste quant à l’avenir du Maroc. En ce moment, une énergie incroyable se dégage, et malgré les ravages du tremblement de terre, on perçoit un souffle d’optimisme. Les gens ne se laissent pas abattre par leur malheur; au contraire, un travail acharné est en cours et tout sera reconstruit», a-t-il détaillé.