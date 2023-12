Aziz Akhannouch répond à ses détracteurs: «Nous sommes le premier gouvernement à engager de vrais chantiers sociaux»

«L’idéologie est une bonne chose, mais la réalisation des programmes et des chantiers sociaux est plus importante», a déclaré le président du Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité) lors du 9ème meeting régional de son parti, tenu ce samedi 16 décembre à Marrakech. Aziz Akhannouch répondait ainsi indirectement à l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et au Parti du progrès et du socialiste (PPS), deux formations de l’opposition qui ont récemment critiqué le rendement de son gouvernement, le qualifiant «de politiquement faible».

Dans son allocution, le Chef du gouvernement a rétorqué qu’il existe une «différence entre les slogans et la mise en oeuvre d’importants programmes socio-économiques». «Nous n’avons pas attendu pour agir, nous le faisons depuis deux ans, en suivant les directives du souverain (…) nous avons entrepris d’énormes chantiers qui répondent à l’État social», a-t-il martelé.

«Jamais un gouvernement n’a réalisé en si peu de temps autant de projets dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de l’aide directe aux populations démunies et de l’aide au logement», a poursuivi le chef de l’exécutif. «Nous sommes en train d’appliquer nos promesses et nous allons continuer à agir durant les trois années du reste du mandat gouvernemental», a-t-il assuré.

Plusieurs cadres du RNI, également présents à cette rencontre, dont Anis Birou, membre du Bureau politique, Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement, et Abdellah Ghazi, président de la Fédération nationale des élus du RNI, ont abondé dans le même sens.

Un plan de développement pour Al Haouz

Sur un autre plan, Aziz Akhannouch a promis un avenir prospère à la province d’Al Haouz après le séisme qui l’a touchée, et a assuré qu’outre les chantiers de reconstruction en cours et ceux des infrastructures, d’autres programmes de développement attendent cette région en 2024. «Nous allons développer davantage cette zone en 2024, en application des orientations du Souverain», a-t-il souligné, rappelant que l’agriculture locale a déjà bénéficié d’un plan de soutien avec l’octroi de 500.000 quintaux de semences et d’aides pour le renouvellement du cheptel (70.000 têtes).

Il s’est également engagé à examiner les moyens de renforcer les financements au profit des collectivités locales, une revendication des élus du RNI dont la mission sur le terrain est, ont-ils déploré, handicapée par la faiblesse des moyens financiers. Terminant sur une note d’espoir, le chef du RNI a appelé ses militants à rester patients, optimistes et motivés, car, a-t-il conclu, «on ne peut tout régler à la fois».