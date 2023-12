Hausse des salaires des enseignants: comment le gouvernement entend financer l’accord du 10 décembre

De g. à dr.: Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, Chakib Benmoussa, ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement et Younès Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, lors de la cérémonie de signature de l'accord entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement, le 10 décembre 2023 à Rabat.