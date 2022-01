© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a reconnu ce lundi 31 janvier 2022, devant la Chambre des représentants l’insuffisance du budget du ministère de la Culture. Il a ainsi annoncé que le gouvernement entend «revoir à la hausse», dès l’an prochain, l’enveloppe budgétaire allouée à ce département.

«Ce budget (alloué au département de la Culture, Ndlr) est actuellement insuffisant, mais nous projetons de l’augmenter», de manière progressive, a affirmé le chef de l’exécutif lors de la séance mensuelle réservée à la politique générale du gouvernement.

Avant de continuer son allocution, Aziz Akhannouch a tenu à souligner que c’est «la première fois» que la séance mensuelle parlementaire plénière est entièrement dédiée au sujet de la culture. Cela montre tout l’intérêt qu’accorde l’exécutif à ce domaine varié, dense et riche.

A cet égard, le chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage au Souverain pour l’intérêt particulier qu’il accorde à la culture. «Le Maroc, de par ses racines, sa civilisation, ses traditions, sa culture variée aspire à dynamiser ce secteur dans ses différentes composantes notamment musulmane, juive… afin qu’il puisse contribuer au rayonnement du Royaume du Maroc», a-t-il affirmé.

«Le gouvernement veut faire de la culture un levier de développement socio-économique», a-t-il souligné, avant de saluer le rôle que joue depuis plusieurs années la Fédération nationale des musées, sous la présidence de Mehdi Qotbi, sur le plan de «la promotion de l’art». Ainsi a-t-il rappelé que «le Maroc a abrité plusieurs expositions prestigieuses d’art plastique, affichant les œuvres de grands noms d’artistes marocains et étrangers».

Quant au ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, il a retenu les engagements du chef du gouvernement se félicitant de l’augmentation prévu du budget de son département. «Le gouvernement et le ministère ont de grandes ambitions pour développer la culture, en particulier son industrie, et nous sommes satisfaits que les groupes parlementaires accordent un intérêt à cette industrie culturelle».