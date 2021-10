© Copyright : DR

Kiosque360. Les attributions des nouveaux ministres du gouvernement Aziz Akhannouch sont désormais connues. Certains ont vu leurs responsabilités grandir et d'autres leur périmètre d'action réduit. Détails.

On en sait davantage sur l'architecture du nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch. Les décrets fixant les attributions de chaque département ministériel ont été publiés au bulletin officiel du 22 octobre. Al Ahdath Al Maghribia a consacré un article à ce sujet dans son édition du lundi 25 octobre.

Le journal explique que Nadia Fettah Alaoui a récupéré le gros lot en termes d'attribution. Elle assure la tutelle de deux entités publiques importantes. Il s'agit de la CNSS et la CNOPS, qui avaient pour tutelle le ministère de l'emploi. Selon le décret relatif au ministère de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui assure aussi la tutelle sur les instances centrales et décentralisées créées en vertu des décrets 2.07.995 et 2.13.253, exception faite des instances chargées de la convergence et l'évaluation des politiques publiques, de l'investissement, et de l'environnement des affaires. Ces prérogatives ont été transférées à Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement.

Nadia Fettah dispose également de la tutelle de l'Etat sur la caisse de compensation, la coordination et le suivi des politiques publiques avec les organisations relevant du groupe de la Banque mondiale (BIRD, IFC, MIGA, IDC). La ministre de l'Economie et des Finances hérite aussi des prérogatives relatives à l'application des textes réglementaires des prix et de la concurrence, ainsi que des stocks de sécurité, dans le respect des pouvoirs délégués aux autres ministres.

Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, se voit attribuer la délégation ministérielle chargée des droits de l'Homme. Dans ce sens, il doit élaborer et mettre en œuvre la politique gouvernementale dans le domaine de la protection des droits de l'Homme.

Le journal précise, par ailleurs, les attributions du ministère de l'Education, du Préscolaire et des Sports dirigé par Chakib Benmoussa. Ce dernier aura la charge du département des Sports, qui relevait auparavant du ministère de la Culture et de la Jeunesse dans les précédents mandats.

De ce fait, Benmoussa assure la tutelle sur l'Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports. Le nouveau ministre de l'éducation hérite également des attributions relatives au secteur du sport, du préscolaire, de la lutte contre l'analphabétisme et de l'éducation non formelle.

Enfin, le journal s'intéresse aux prérogatives de Laila Benali, la ministre de la transition énergétique et du développement durable. Cette dernière assure les prérogatives des départements de l'énergie, des mines et de l'environnement.