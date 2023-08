Association des nations de l’Asie du Sud-Est: Rachid Talbi Alami à Djakarta pour la 44ème conférence interparlementaire

À travers la Chambre des représentants, le Maroc, faut-il le rappeler, est membre observateur de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN dont la 44ème session aura lieu du 5 au 10 août 2023 à Jakarta, en Indonésie.

Selon les organisateurs, les débats de la conférence visent à «assurer la stabilité et la prospérité des pays de l’ASEAN» afin de «faire face aux futurs défis de sécurité».

Lors de l’Assemblée générale interparlementaire, le président de la Chambre des représentants prononcera une allocution dans laquelle il évoquera le rôle du Maroc, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, dans la préservation de la paix et la stabilité en Afrique et au Maghreb.

À Djakarta, Rachid Talbi Alami aura également une série d’entretiens axés sur le développement de la coopération entre plusieurs pays. Le président de la Chambre des représentants mettra l’accent sur la défense de l’intégrité territoriale du Maroc.

L’ASEAN est considérée comme «un acteur régional actif et l’une des régions géopolitiques les plus attractives dans le monde», selon les organisateurs de cette conférence interparlementaire.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est est une organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays d’Asie du Sud-Est. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq pays dans le contexte de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements communistes, développer la croissance et le développement et assurer la stabilité dans la région.