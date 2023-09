Assemblée générale de l’ONU: le Maroc conduit le monde pour faire face aux pandémies

A New York, les travaux de la réunion de haut niveau pour la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies doivent se conclure demain, mercredi 27 septembre, par l’adoption d’une déclaration politique.

Cette réunion, qui a eu lieu au cours de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, a été présidée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, en sa qualité de co-facilitateur de cette importante opération onusienne.

L’ambassadeur marocain a co-facilité, sur un laps de temps d’une année, l’ensemble de ce processus, qui s’est conclu par l’élaboration d’une version finale de ce document onusien de référence.

L’adoption de cette déclaration historique vient ainsi témoigner de la crédibilité, de la confiance et du respect dont bénéficie le Royaume du Maroc tant à l’ONU que sur la scène internationale, sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Cette adoption atteste aussi de la reconnaissance du rôle du Maroc en tant qu’acteur actif et engagé, à même d’élaborer une initiative mondiale pour se préparer aux urgences sanitaires potentielles, les prévenir, les détecter et les affronter d’une manière collective et rapide.

La nomination du Maroc par l’ONU pour conduire le processus de facilitation est considérée comme une forte consécration de la stratégie futuriste et préventive initiée par le Roi Mohamed VI, depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19.

La gestion de la pandémie, les stratégies de veille et de riposte par le Royaume ont été saluées et à maintes reprises et citées en exemple par la communauté internationale.

Al Ahdath Al Maghribia indique que le président de l’Assemblée générale, Dennis Francis, et le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont loué l’important rôle joué par Omar Hilale dans la facilitation du premier processus onusien de négociation sur une déclaration politique, qui a permis de conclure la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU sur la prévention, la préparation et la riposte à mener en cas de survenue de pandémies.

Cette déclaration, la première du genre, vise essentiellement à mobiliser la volonté politique aux niveaux national, régional et mondial pour la prévention, la préparation et la riposte à conduire en cas de nouvelles pandémies.

Le texte contribuera aussi au processus actuellement conduit par l’OMS dans le but d’élaborer une convention, ou encore un mécanisme juridique international, conformément à l’esprit de la constitution de cette institution onusienne.

Jeudi dernier, 21 septembre 2023, l’Assemblée générale de l’ONU avait élu à l’unanimité de ses 193 membres l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, en tant que vice-président de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Pendant ce temps, toujours au siège de l’ONU, à New York, le ministre des Affaires étrangères du régime militaire algérien, désœuvré et isolé, a vainement tenté de se consoler en organisant une rencontre, aux allures théâtrales, avec Mohamed Sidati, un membre du Polisario… qui l’avait pourtant accompagné à bord de l’avion qui avait décollé d’Alger.