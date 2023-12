Amazighité: l’année de la consécration

L’année 2023 a été marquée par une étape importante dans le processus identitaire marocain avec la décision royale d’instaurer le jour de l’an amazigh comme jour férié officiel pour tous les Marocains. Le nouvel an amazigh sera célébré le 14 janvier de chaque année tout comme le premier moharram de l’hégire et le jour de l’an grégorien, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 29 décembre.

Le communiqué du cabinet royal du 3 mai 2023 souligne que la décision royale concrétise «l’attention bienveillante que le roi Mohammed VI n’a cessé de porter à l’amazighité en tant que composante principale de l’identité marocaine authentique riche de ses multiples affluents et un patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Elle s’inscrit également dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l’amazigh comme langue officielle du pays, aux côtés de la langue arabe».

Cette décision a été chaleureusement accueillie par l’ensemble des acteurs du champ politique et associatif du pays. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a indiqué que la décision royale «constitue une incitation de poids pour nous tous afin de contribuer à la réalisation de la volonté royale visant à promouvoir notre culture nationale et à renforcer les acquis. Il faut faire de la culture un levier du développement durable dans notre pays à même de réaliser le projet social, démocratique et moderne recherché».

Les associations amazighes au Maroc ont chaleureusement salué la décision royale qui était l’une de leurs revendications. D’autant plus que cette décision s’inscrit dans la continuité du processus lancé par le discours historique d’Ajdir du 17 octobre, la création de l’Institut royal de la culture amazighe et la constitutionnalisation de l’amazighité en 2011.