Algérie: Chengriha crée une armée de "mouches" électroniques contre le Maroc

Les généraux d’Alger ont constitué des bataillons de mouches électroniques pour s’attaquer au Maroc sur les réseaux sociaux en altérant la vérité et en commentant, de façon cynique, des sujets traités par des chaines de télévision arabes.

Ces officiers électroniques se mettent en action à chaque fois que ces chaines évoquent le dossier du Sahara et la politique extérieure du Maroc. Pour diffuser leurs mensonges, ils ont été formés dans le domaine électronique par des spécialistes de la Corée du nord, rapporte Assabah du week-end (4 et 5 mai).

Pour ce faire, ils utilisent des pseudonymes, ouvrent des comptes fictifs dans tous les pays du monde en prétendant que leurs contenus expriment les opinions de leur peuple contre le Maroc. Une publication en guise de guide a été distribuée à ces officiers pour publier des mensonges à l’encontre du peuple marocain, ses responsables, ses symboles, son histoire et ses institutions constitutionnelles.

Aveuglés par leur haine viscérale contre le royaume, ils poussent l’effronterie jusqu’à accuser notre pays d’être à l’origine de tous les malheurs de l’Algérie et du monde. Les caporaux d’Alger ont également demandé à leurs porte-voix de s’attaquer à des chaines arabes en ternissant l’image du Maroc et en altérant la vérité dans les domaines religieux, politique, socioéconomique et sportif. L’exemple le plus frappant est la vidéo montrant le calvaire quotidien des Algériens faisant la queue pour un sachet de lait. Ils ont, sans vergogne, affirmé que ces images étaient tournées au Maroc.

Ils exploitent également les protestations des enseignants contre leur nouveau statut en transformant leur revendication en slogan contre le régime. Ils publient, en outre, des rapports mensongers attribués à la CAF, à la FIFA, à la Ligue des pays arabes, à l’Organisation de la conférence islamique, au Mouvement des non-alignés, à l’Union Africaine, à l’ONU, au Conseil de sécurité et à d’autres forums internationaux. Du coup, ils déforment les déclarations des ministres des Affaires étrangères d’autres pays, publient des vidéos d’anciennes séquences de guerre en les présentant comme des bombardements fictifs des milices du Polisario et en prétendant qu’il existe des territoires libérés.

Des titres de sites électroniques, relaie Assabah, ont été détournés pour attaquer le Maroc en prétendant que des journalistes marocains sont contre le régime. Il s’est avéré que le plan des caporaux d’Alger n’a pas donné les résultats escomptés. En effet, les peuples du monde connaissent la réalité amère du peuple algérien qui vit sous le joug d’un régime totalitaire. Un échec qui dénote la stupidité des militaires qui le gouvernent et à leur tête le général Abdelkader Haddad, surnommé Nacer Djinn, le responsable des services secrets extérieurs, Djebbar M’henna, et les séniles Saïd Chengriha et Toufik Mediane, les deux architectes de l’État militaire.