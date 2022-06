© Copyright : DR

Kiosque360. Des Marines américains et des parachutistes des Forces armées royales, transportés par trois gros porteurs de l’armée américaine, se préparent à exécuter un exercice de saut nocturne dans la région de Mahbès, située dans le nord-est du Sahara marocain. Les détails avec le quotidien Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Dans son édition du vendredi 24 juin, le quotidien arabophone Assabah revient sur les manœuvres militaires internationales actuellement en cours au Maroc dans le cadre de l’«African Lion 2022», qui en est cette année à sa 18e édition.

Ainsi, mercredi dernier, la ville de Kénitra, et plus précisément la 3e base des Forces royales air, a été le théâtre des derniers préparatifs menés par des parachutistes des Forces armées royales et des Marines américains avant de se rendre dans les frontières sud du royaume, à bord d’avions de type Hercule C-130, en vue d’exécuter un saut nocturne à Mahbès.

Jeudi, les 1re et 2e Brigades d'infanterie parachutiste des FAR ont exécuté des manœuvres préparatoires réussies au niveau du centre d’entraînement de la 1re Brigade d'infanterie parachutiste de Salé, où toutes les normes de sécurisation des prochaines manœuvres à Mahbès ont été également mises en œuvre.

Selon Assabah, ce sont des unités d’élite des parachutistes marocains qui ont été choisies, pour l’exercice prévu à Mahbès, sur la base de critères rigoureux, comme leur haut degré de combativité et leur capacité d’intervention rapide derrière les lignes ennemies (virtuelles). Après l’exécution de ces manœuvres nocturnes à Mahbès, les unités parachutistes rejoindront Kénitra par voie terrestre.

Assabah a relayé une déclaration à la presse faite par le lieutenant Oualid Ezzerouali, commandant de compagnie à la 2e Brigade d’infanterie parachutiste, selon lequel «les unités aéroportées effectueront après le largage des manœuvres militaires terrestres conjointes déjà planifiées pour affaiblir et détruire un ennemi conventionnel».

«African Lion 2022», connu pour être le plus grand exercice militaire en Afrique et l’un des plus importants à travers le monde, a justement pour objectifs de donner plus d’expérience aux armées des pays participants, surtout en prévision d’opérations conjointes entre armées alliées.