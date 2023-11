Affrontements armés dans les camps de Tindouf

Le Polisario n’a pas pu contenir un large mouvement de protestation qui a éclaté à la fin de la semaine dernière dans ce que les séparatistes appellent le «camp du 27 février» à Tindouf. Les affrontements ont redoublé d’intensité après l’intervention des milices armées, rapporte Assabah du vendredi 24 novembre.

Le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (Forsatin) a indiqué que les affrontements ont d’abord éclaté dans ledit camp entre les membres de la tribu Al Fokara et de Skarna. Face à l’incapacité des séparatistes de rétablir l’ordre, ces affrontements ont provoqué des incendies dans les tentes et semé la panique parmi la population. Bien que la direction du Polisario ait tenté de masquer l’existence de ces évènements et imposé un cordon de sécurité sur le camp, le conflit s’est transformé en affrontement armé.

Ces combats ont causé la mort d’un individu algérien. Un décès qui a mis la direction du Polisario dans l’embarras et l’a poussé à faire appel à du renfort pour essayer d’étouffer ce conflit. Le forum Forsatin a fait état de l’existence de tentatives de mettre un terme aux hostilités mais l’implication de la direction du Polisario dans ces combats les ont sabordés. Et Forsatin de poursuivre: «On cherche maintenant à accuser le Maroc d’avoir provoqué ces affrontements pour détourner l’attention des faiblesses du Polisario, d’autant que la population des camps a été choquée par l’incapacité de ses éléments armés à contenir ce conflit».

La direction du Polisario a eu beau tenter de camoufler ces affrontements, des vidéos ont fuité jeudi matin montrant une partie des hostilités, indique Assabah. Les informations en provenance des camps de Tindouf soulignent que les séparatistes ont mené une vaste campagne d’arrestations. Lesquelles ont provoqué la colère des contestataires qui accusent la direction du Polisario de soutenir un camp contre l’autre. Les polisariens ont essayé de dissimuler la vérité en procédant à des arrestations et à des incursions chez ceux qui détiennent des photos ou des vidéos qui montrent le déroulement des affrontements et leurs interventions musclées.