Affaire M’Hamed Karimine: un nouveau chef d’accusation accablant pour l’ancien député-maire de Bouznika

M’Hamed Karimine, le président révoqué de la commune de Bouznika, a comparu à nouveau, jeudi 5 décembre, devant la chambre criminelle de premier degré près la cour d’appel de Casablanca pour une affaire de falsification de documents officiels et de sceaux de l’État. Le mis en cause est placé en détention préventive depuis février dernier pour une autre affaire de corruption, de détournement et de dilapidation de deniers publics, rapporte Assabah du week-end (7 et 8 décembre). Il est poursuivi en compagnie de l’ancien directeur de la société de gestion des déchets Ozone et ex-président du Raja de Casablanca Abdelaziz El Badraoui.

Auparavant, Karimine a été condamné avec quatre autres accusés à des peines de prison pour détournement et dilapidation de deniers publics avant que la cour de cassation ne casse le jugement et ne renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Casablanca.

Le tribunal a consacré quatre audiences au dossier relatif à la falsification des sceaux et des documents officiels où Karimine est poursuivi avec neuf autres personnes. Il s’agit du trucage des plans de construction d’un complexe commercial qui a été transformé en immeuble de plusieurs étages.

Les suspects sont accusés d’avoir falsifié des plans de la conservation foncière. Les prévenus ont par la suite apposé des seaux et des tampons officiels sur ces documents dans le but d’enregistrer les appartements dans le registre foncier, relaie Assabah. La plainte déposée auprès du parquet n’a été activée qu’après l’arrestation de M’Hamed Karimine dans le dossier de la gestion déléguée des déchets. Les accusés, parmi lesquels se trouvent des conseillers qui exercent toujours dans la commune de Bouznika, ont été poursuivis en état de liberté provisoire.