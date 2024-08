Affaire Karimine: la BNPJ a bouclé son enquête

M'Hamed Karimine, ancien député-maire de Bouznika (PI) et ex président de Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (Fiviar).

M’Hammed Karimine, ex-président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (Fiviar) et ancien député du parti de l’Istiqlal (PI), placé en détention préventive à la prison de Oukacha, sera déféré incessamment devant le procureur général du roi près la cour d’appel de Casablanca.

Et ce, dans le cadre de l’enquête qui vient d’être bouclée par la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), sur l’affaire des détournements, malversations, dilapidation des deniers publics et dysfonctionnements ayant émaillé la gestion de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges.

«L’enquête de la BNPJ est appuyée par les déclarations de pas moins d’une dizaine de professionnels et un nombre d’agriculteurs qui seraient victimes dans cette affaire», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 27 août.

Cette affaire, rappelle le quotidien, a éclaté suite à «la plainte déposée par l’ancien président de la section locale de Benslimane de l’Association marocaine des droits de l’Homme, Mohamed Matlouf, accusant M’Hammed Karimine, ex-président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (Fiviar), de malversations et d’irrégularités entachant les subventions accordées aux agriculteurs».

Sur la base de cette plainte, poursuit le quotidien, «le parquet compétent avait ordonné l’audit des finances de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges, notamment des transferts d’argent effectués par le président Karimine à son vice-président au sein de la Fédération».

De même, ajoute Al Akhbar, «le ministère de l’Agriculture avait dépêché en 2019 une commission d’inspection sur le processus de distribution des subventions octroyées à la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges et qui seraient entachées de graves dysfonctionnements». L’affaire portait sur «plusieurs millions de dirhams que le président Karimine transférait sur le compte personnel de son vice-président au sein de la Fédération avant de les mettre à la disposition des agriculteurs bénéficiaires», indique le quotidien.

En plus de la plainte déposée à Benslimane, le parquet compétent de Rabat avait reçu également une autre soulevée par un ancien employé de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges et appuyée de documents révélant de graves dysfonctionnements dans la gestion de cette Fédération.

Enfin, le quotidien rappelle que M’Hammed Karimine, qui était également président de la commune urbaine de Bouznika et Aziz El Badraoui, patron de la société de nettoyage «Ozone», sont placés en détention préventive à la prison de Oukacha pour «détournement de fonds, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir, trafic d’influence, falsification de documents officiels et faux et usage de faux».