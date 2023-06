Abdelilah Benkirane fait les yeux doux à l’Intérieur

Décidément, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du PJD, ne cessera jamais de surprendre la scène politique, ainsi que l’opinion publique, par ses actions et, surtout ses déclarations.

Après avoir passé près de deux années à accuser «les autres» d’être responsables de la lourde défaite de son parti lors des élections de 2021, aujourd’hui, il fait une nouvelle sortie pour jeter des fleurs au ministère de l’Intérieur. Selon lui, ce dernier n’est pas responsable des résultats de son parti lors des dernières élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions.

C’est Assabah qui s’intéresse, dans son édition du lundi 19 juin, à cette nouvelle sortie de Abdelilah Benkirane.

Elle a eu lieu à l’occasion d’une rencontre tenue il y a quelques jours à Temara. Pour le journal, les nouvelles déclarations du secrétaire général du PJD ont tout pour être considérées comme une volte-face, après les multiples insinuations auparavant effectuées.

Lors de cette rencontre donc, Abdelilah Benkirane a assuré devant son auditoire que la débâcle de son parti lors des dernières élections était de la seule responsabilité des leaders du parti eux-mêmes.

Il a même étayé ses propos avec un verset du Coran qui illustre les responsabilités des personnes en cas de réussite, mais aussi d’échecs.

D’après la publication, l’ancien chef du gouvernement et chef de file du PJD pendant de longues années a assuré devant son assistance que si beaucoup de leaders du PJD ont joué un rôle important dans les succès du parti par le passé, ces derniers n’ont été atteint que par la volonté de Dieu.

Au contraire, si beaucoup ont tenté de mettre l’échec des élections de 2021 sur le dos d’interventions externes, en accusant parfois le ministère de l’Intérieur de partialité, Abdelilah Benkirane a remis les choses dans l’ordre en insistant sur le fait que c’était là une hypothèse très peu crédible.

En revanche, rapporte Assabah, le secrétaire général s’est interrogé sur les voix qui s’élèvent au sein de son parti pour lui demander de protester contre les résultats de ces élections, en affirmant que s’il y avait des soupçons, il fallait protester après l’annonce des résultats et non deux ans plus tard.

Comme le laisse comprendre le journal, il faut comprendre que ces déclarations de Abdelilah Benkirane sont des critiques envers des leaders du PJD qui montent au créneau aujourd’hui.

Comme il l’a expliqué, si les résultats des dernières élections étaient vraiment injustes, qu’est-ce qui a empêché ces leaders de monter au créneau au moment des faits?

Autrement dit, pour Abdelilah Benkirane, le problème de son parti est justement la manière avec laquelle opèrent ses leaders, dont une partie se sont éloignés de l’exercice politique et se contentent d’intervenir à distance.