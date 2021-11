© Copyright : DR

Kiosque360. A Agadir, une circulaire signée par le maire Aziz Akhannouch, également chef du gouvernement, impose le pass sanitaire à l’ensemble des fonctionnaires.

Le pass sanitaire est désormais obligatoire au sein de la mairie d’Agadir, et ce pour tout le monde, y compris les fonctionnaires. C’est ce qui ressort d’une note publiée cette semaine et signée par le président du Conseil de la ville, à savoir Aziz Akhannouch et dont se fait écho Al Massae dans son édition du vendredi 5 novembre. La publication affirme que le document, dont elle détient copie, instaure cette obligation pour l’ensemble des fonctionnaires de la mairie.



Alors que la polémique au sujet de l’obligation de présenter le pass sanitaire pour accéder à certains endroits publics bat son plein, Aziz Akhannouch, maire d’Agadir, impose ce document. Tous devront donc désormais présenter ce document afin d’accéder à leur lieu de travail. La même source explique que le document justifie cette décision par la mise en application des mesures de prévention mises en place par le gouvernement que dirige justement Aziz Akhannouch.



Pour rappel, le pass vaccinal est devenu obligatoire le 21 octobre dernier. Il est nécessaire pour pouvoir se déplacer entre les préfectures et les provinces, via les moyens de transport privés ou publics. Il est également imposé aux fonctionnaires, aux employés et aux usagers des administrations qui sont également tenus de le fournir pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées. Il est également nécessaire de le présenter pour accéder aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et hammams.



Depuis l’instauration de cette mesure, force est de constater qu’elle n’a pas été appliquée immédiatement, et que plusieurs structures concernées n’ont commencé à la mettre en œuvre que progressivement. Pour la mairie d'Agadir, donc, il était temps d’officialiser son entrée en vigueur. La note signée par le président du Conseil de la ville a, dans ce cadre, appelé les différents chefs de service à s’assurer de son application, en fournissant aux responsables de la gestion des ressources humaines du conseil des copies des pass sanitaires de leurs équipes.



En attendant de voir comment les fonctionnaires de la mairie d’Agadir accueilleront cette décision, il est à rappeler qu’elle intervient dans un contexte où le pass sanitaire ne fait pas forcément l’unanimité, ni au Maroc, ni ailleurs. Plusieurs voix s’élèvent depuis quelques jours, particulièrement chez les personnes refusant de se faire vacciner contre la Covid-19, pour dénoncer la décision des autorités d’imposer le pass sanitaire pour des activités de la vie quotidienne.