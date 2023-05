À Essaouira, l’Envoyée spéciale du président Biden salue les efforts du Maroc en faveur de la tolérance

Deborah Lipstadt, Envoyée spéciale du gouvernement américain pour la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, à Essaouira, en compagnie d’André Azoulay, conseiller du Roi et président fondateur de l’association Essaouira-Mogador.

Lors de son séjour au Maroc, la diplomate américaine Deborah Lipstadt s’est rendue à Essaouira, où elle a pu s’entretenir avec André Azoulay, conseiller du Roi et président fondateur de l’association Essaouira-Mogador. Elle a également visité l’espace Dar Souiri, fraîchement rénové, avant de se rendre à Bayt Dakira, haut lieu de la mémoire judéo-marocaine.

«Je suis ravie d’être ici à Essaouira. C’est ma deuxième visite au Maroc en cinq mois. Ma mission est de combattre et condamner l’antisémitisme, et l’histoire du Maroc témoigne de la coexistence des différentes religions dans le pays», a indiqué Deborah Lipstadt dans une déclaration pour Le360.

Sur place, l’Envoyée spéciale a rencontré des jeunes acteurs associatifs et des élèves membres des clubs de la tolérance et de la coexistence dans la diversité, créés au sein d’établissements scolaires de la ville.

«J’ai passé la journée entière hier à Essaouira, et j’ai pu échanger avec des jeunes qui étudient la tolérance. J’ai aussi visité une école où est enseignée l’histoire de la coexistence des juifs et des musulmans, et j’ai été émue de voir des enfants chanter en arabe et en hébreu» a-t-elle confié.

Et d’ajouter: «J’ai beaucoup appris ici et j’aimerais y retourner une nouvelle fois pour apprendre davantage. Cette ville est non seulement belle, intrigante et très riche historiquement, mais elle témoigne surtout de ce qu’il est possible d’accomplir ailleurs».

De son côté, André Azoulay a témoigné de la réussite de cette visite, qui a permis de mettre en lumière la particularité du Maroc dans la région, étant un pays qui se distingue par son ouverture et sa tolérance envers toutes les religions.

«Deborah Lipstadt a vécu ici, à Essaouira, en terre d’islam, une réalité dont elle n’avait pas encore pris la juste mesure, comme beaucoup d’autres personnes. À plusieurs reprises la diplomate américaine a fait référence au Maroc comme une boussole très précieuse, dans un temps de régression, d’archaïsmes philosophique, moral et éthique, et qui devient un temps d’exclusion et de tous les extrémismes», a expliqué le conseiller royal.

Deborah Lipstadt, 75 ans, a été désignée à ce poste l’an dernier par l’administration Biden. Cette historienne est titulaire de la chaire Dorot d’histoire juive moderne et d’études sur la Shoah à l’Université Emory d’Atlanta, et a fondé l’Institut d’études juives de la même université.