4e Commission de l’ONU: large consensus autour du plan marocain d’autonomie au Sahara

Intervenant devant les membres de la quatrième commission de l’Assemblée générale de l’ONU, les représentants de nombreux pays arabes et africains ont été unanimes à contrer les séparatistes en réitérant leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie marocain pour le Sahara. C’est ainsi que la représentante de la Gambie a réaffirmé son ferme soutien à l’initiative du Maroc, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 12 octobre. La diplomate gambienne a souligné que «le plan marocain, conforme au droit international, avait été qualifié de sérieux lors des résolutions successives du conseil de sécurité depuis 2007. Il constitue un compromis sérieux, ainsi qu’une solution viable et durable au différend régional autour du Sahara marocain».

De son côté, l’ambassadeur de la république de Kiribati à l’ONU, Teburoro Tito, a mis l’accent sur l’importance de la promotion de l’initiative marocaine d’autonomie. Lequel plan, poursuit-il, a bénéficié de la reconnaissance de plus de 100 pays pour être la voie pacifique à la résolution du conflit du Sahara. Le diplomate a appelé à la «poursuite du processus des tables rondes selon la même formule et avec les mêmes participants, conformément à la résolution n° 2654 du conseil de sécurité».

Partageant les points de vue de ses collègues, le représentant permanent du Koweït à l’ONU, Faisal Ghazi Al-Elnezi, a déclaré devant les membres de la 4ème commission: «Nous réaffirmons le soutien du Koweït au plan d’autonomie marocain sur le sahara, qui constitue une base constructive pour parvenir à une solution mutuellement acceptable par toutes les parties, tout en respectant l’unité et la souveraineté du royaume». De son côté, le représentant du Burkina Faso à l’ONU a souligné que son pays soutenait l’initiative marocaine, qui est conforme au droit international, à la charte des Nations unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et qui «constitue, sans aucun doute, une solution à ce conflit».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que la représentante de la Sierra Leone à l’ONU a réitéré le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie en le qualifiant de «solution de compromis». La diplomate a renouvelé l’appel de son pays à poursuivre le processus des tables rondes avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Polisario, conformément à la résolution n° 2654 du Conseil de sécurité. Pour sa part, la représentante des Émirats arabes unis a réitéré la «position ferme» de son pays qui «soutient le royaume frère du Maroc dans la défense de ses causes justes dans divers forums internationaux et régionaux, de manière à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale». Allant dans le même sens que sa collègue émiratie, le représentant de l’Arabie saoudite, Hassan Ben Mohamed Al Amri, a exprimé le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie en précisant que son pays «rejetait toute atteinte aux intérêts suprêmes du royaume du Maroc ainsi qu’à sa souveraineté et son intégrité territoriale».