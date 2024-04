30ème commémoration à Rabat du génocide du Rwanda sous le signe «plus jamais ça»

Au premier rang des participants à cette importante commémoration tenue au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, figuraient Fouad Yazourh, ambassadeur et directeur général des relations bilatérales au ministère marocain des Affaires étrangères et Shakilla K. Umuton, ambassadrice du Rwanda au Maroc.

«Notre présence ici témoigne de la solidarité du Maroc envers le Rwanda», a affirmé le responsable marocain dans une déclaration pour Le360. Fouad Yazourh a rappelé que l’Assemblée générale de l’ONU a désigné le 7 avril de chaque année comme une journée de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda. «C’est un devoir pour tous les pays et les gouvernements de se remémorer ce type de catastrophe comme celle-là pour éviter que cela ne se répète», a souligné le diplomate marocain en émettant le vœu que l’Afrique soit plus «solidaire, loin des conflits et des drames».

De son côté Shakilla K. Umuton a affirmé que «c’est avec beaucoup d’émotion que nous enregistrons cet élan de solidarité exprimé à Rabat» par diverses parties. «C’est une occasion de rendre hommage à un million de personnes tuées tout simplement parce qu’elles étaient des Tutsis», a ajouté l’ambassadrice du Rwanda au Maroc.

C’est une occasion, selon elle, pour «penser aux survivants qui se battent encore contre les conséquences du génocide». La diplomate rwandaise estime que la commémoration est «un moment de réflexion sur le parcours qu’a entrepris le Rwanda sous l’égide du président Paul Kagame».

«C’est un parcours qui a abouti à la réalisation de grandes actions, que ce soit en termes de justice pour les victimes ou en termes d’appui pour les survivants», a souligné l’ambassadeur avant de s’arrêter sur les défis qu’a surmontés son pays. «Le Rwanda a pu montrer qu’on peut passer par une tragédie comme le génocide, mais construire et reconstruire le pays à travers un peuple uni et solidaire sous la conduite du grand leader Paul Kagame», a conclu Shakilla K. Umuton.

À Rabat, la 30ème commémoration du génocide au Rwanda a été axée autour de plusieurs activités ayant comporté l’observation d’une minute de silence, la visite d’une exposition sur le génocide, l’allumage de la Flamme de l’Espoir ainsi que le témoignage d’un rescapé du génocide.