Michael Jordan, la légende du basketball, en visite à Marrakech

Légende du basketball, Michael Jordan est aussi amateur d’art et de culture. C’est du moins que laisse à penser sa présence à Dar El Bacha, le musée des confluences de Marrakech.

Sur son compte Instagram, l’établissement, rattaché à la Fondation Nationale des Musées du Maroc, a partagé deux clichés du sportif américain. «Nous avons eu le plaisir d’accueillir au musée des confluences la légende du basketball américain Michael Jordan, qui était heureux de sa visite au musée et a apprécié sa collection», est-il écrit en commentaires des deux clichés.

Michael Jordan a ensuite pris la pose au Bacha Coffee, situé au sein du musée des confluences, haut lieu de la culture qui témoigne des apports culturels et patrimoniaux, matériels ou immatériels, qui ont forgé l’identité du pays.

Aujourd’hui âgé de soixante ans, Michael Jordan est considéré comme l’un des plus grands champions de tous les temps et a contribué à populariser dès les années 1980 le basketball à l’échelle internationale. Avec un incroyable palmarès à son actif, celui qu’on surnomme Air Jordan ou His Airness a notamment remporté le championnat de la NBA avec les Chicago Bulls à six reprises.