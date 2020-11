Sean Connery s’est éteint le 31 octobre à l’âge de 90 ans. Son épouse depuis 45 ans, Micheline Roquebrune, a rendu hommage à cet homme dont elle était tombée amoureuse au Maroc, son pays d’origine.

«Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble», confesse Micheline Roquebrune au lendemain de la mort de son bien-aimé qui était d’un an son cadet. «C'était un modèle d'homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement et il est parti paisiblement», poursuit l’épouse de Sean Connery.

C’est au Maroc, son pays natal, que Micheline Roquebrune, alors âgée de 39 ans, a rencontré pour la première fois la légende du cinéma qu’était déjà Sean Connery.

Cette année là, en 1970, la star est en visite au Maroc où il participe à un tournoi de golf, à Mohammedia. C’est là que Micheline Roquebrune, déjà mariée à deux reprises, va faire sa rencontre, sans pour autant savoir qui il est.

Pourtant, Sean Connery est déjà une super star qui a tourné dans «James Bond 007 contre Dr No», «Bons baisers de Russie», «Goldfinger», «Opération Tonnerre», et «On ne vit que deux fois».

La peintre, Franco marocaine, déclare en 2011 dans une interview au journal The Sun, qu’elle avait bien entendu remarqué son «beau physique», mais qu’elle «ne savait pas qui il était, ou quoi que ce soit sur lui».

Elle confesse par ailleurs dans cette même interview avoir rêvé de Sean Connery la nuit qui a suivi leur rencontre et le lendemain, dès le réveil, «je suis retournée au tournoi et c'était tout», conclut-elle.

Si le coup de foudre entre ces deux-là a été instantané, leur histoire d’amour n’a pas été facile à vivre dans les premiers temps. Et pour cause, Sean Connery est encore marié à l’actrice australienne Diane Cilento qu’il avait épousée en 1962, et avec laquelle il avait eu un fils, né en 1963. Il finira toutefois par se séparer en 1971, puis à divorcer en 1973.

«Au début, il était difficile pour nous de nous voir», révélait un jour Sean Connery dans une interview, en parlant de Micheline Roquebrune, cette «femme incroyable», «l’amour de sa vie».

Le Maroc, pays de leurs premières amours, restera toujours un endroit cher à Sean Connery qui y reviendra à de nombreuses reprises notamment dans le cadre du tournage de The Man Who would be king, suite auquel il épousera Micheline Roquebrune en 1975, à Gibraltar.

En 2004, Sean Connery, de retour au Maroc, s'était vu remettre une Etoile d’Or pour récompenser l’ensemble de sa carrière lors du Festival international du film de Marrakech.