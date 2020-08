© Copyright : DR

Plusieurs stars libanaises ont remercié le roi Mohammed VI au lendemain de l'envoi de l'aide humanitaire du Maroc vers Beyrouth. Florilège.

Après le gouvernement libanais, c'est au tour des stars du pays du cèdre de remercier le roi Mohammed VI pour son soutien et pour l'aide humanitaire envoyée par le Maroc, suite à la double explosion qui a secoué le port de Beyrouth, faisant 154 morts et plus de 5.000 blessés selon un dernier bilan.

النجم العربي #وليد_توفيق يوجه تحية الى المغرب وجلالة الملك لدعم لبنان ومساندته #شكرا_جلالة_الملك_محمد_السادس pic.twitter.com/n41wkwjQgr — Khabar3ajel Official (@Khabar3ajelweb) August 7, 2020

Sur hautes instructions royales, le Maroc a mis en place un pont aérien avec le Liban pour acheminer une aide d'urgence, par le biais de 8 avions (4 militaires et 4 civils) chargés de 10 tonnes de médicaments et 10 tonnes de matériel médical. S'y ajoutaient 11 tonnes de médicaments et matériel médical «spécial Covid-19», notamment des masques de protection, des visières, des charlottes, des blouses et du gel hydroalcoolique.





© Copyright : DR

Saluant ce geste de solidarité, des artistes libanais ont transmis leurs remerciements les plus sincères à travers les réseaux sociaux. C'est le cas de la chanteuse et actrice Carole Samaha, du chanteur Ramy Ayach, du chanteur et acteur Walid Tawfiq. Ou encore de l'actrice, chanteuse et danseuse Dalida Khalil qui écrit: "Mille mercis au roi du Maroc Mohammed VI qui nous a épaulés et aidés à surmonter cette épreuve difficile en envoyant une aide humanitaire".

© Copyright : DR

© Copyright : DR

© Copyright : DR