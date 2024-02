Balade à cheval et dégustation d’escargots… la virée nocturne de French Montana dans les rues de Casablanca

En séjour à Casablanca, ville où il a vu le jour le 9 novembre 1984, French Montana a publié sur son compte Instagram de nombreuses photos et vidéos prises lors d’une promenade nocturne dans les rues de la métropole.

Le rappeur maroco-américain, qui mène une belle carrière aux États-Unis, mais qui ne rate jamais une occasion d’exprimer son amour pour le Maroc, a cette fois-ci partagé de nombreuses vidéos de scènes de rue, ainsi que des vidéos et des photos sur lesquelles il apparaît… juché sur un cheval blanc.

Le fondateur du label Coke Boys Music s’est en effet offert une petite balade équestre nocturne aux abords du Morocco Mall, ponctuée de séances photo avec des fans et d’une escale gourmande pour déguster des escargots dans l’un des kiosques aménagés sur la corniche casablancaise.

Ce n’est pas la première fois que le rappeur s’autorise des clins d’oeil à son pays natal. Le 29 décembre dernier, French Montana révélait sur les réseaux sociaux la pochette de son cinquième album, intitulé «Mac and Cheese 5» et accueillant une belle liste de guest stars. L’artwork s’illustrait du portrait du rappeur, photographié sous un éclairage rouge, une étoile verte lui illuminant le visage. Un diptyque qui rend un hommage appuyé au drapeau du Maroc, dont on retrouve également les couleurs sur le titre de l’album.