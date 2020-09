Résultats en 30 minutes chrono: une machine "made in China" bouscule les tests Covid

Une technicienne vérifie les résultats d'un test en utilisant le "Flash 20", une machine conçue par l'entreprise chinoise de biotechnologie Coyote pour réaliser des dépistages rapides au nouveau coronavirus, le 27 septembre 2020 à Pékin.

Dépister le nouveau coronavirus en seulement 30 minutes: une entreprise chinoise produit la machine "la plus rapide du monde" pour les tests virologiques PCR et compte conquérir l'Europe et l'Amérique.