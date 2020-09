Vidéo. Covid-19: à Fès, un pré-test de dépistage, les résultats en 10 minutes

Un pré-test rapide du Covid-19 est désormais possible et cela ne prend que 10 à 15 minutes. L’expérience a été lancée dans six centres de santé à Fès. Reportage.

Six centres de santé de Fès ont commencé une expérience jusqu'ici inédite au Maroc: des tests de dépistage du Covid-19 dont les résultats sont dévoilés dans un laps de temps qui n’excède pas 15 minutes. Dépistage du Covid-19: la liste des laboratoires privés mise à jour, les résultats livrables en 24 heures Concrètement, cela passe par une prise de sang qui se fait sur place, mais uniquement pour des personnes présentant des symptômes. «Quand la personne dépistée se révèle positive, nous la réorientons vers un autre établissement pour un test PCR», nous déclare la responsable d’un des six centres de santé de Fès. Au premier jour, soit le 19 septembre, 700 tests ont été effectués et 70, soit 10%, ont été déclarés positifs à ce pré-test.

Par Ahmed Echakoury