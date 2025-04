Les États-Unis et l’Iran entament des pourparlers sous haute pression à Oman

Les États-Unis et l’Iran entament ce samedi à Oman des discussions sur le dossier du nucléaire iranien à à Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman. Steve Witkoff, l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, et Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, conduiront ces pourparler à huis clos.

Ces discussions seront les premiers à ce niveau entre les deux pays depuis le retrait américain en 2018, sous la première présidence de Donald Trump, d’un accord conclu en 2015 entre l’Iran et les grandes puissances pour encadrer son programme nucléaire.

La Maison Blanche a affirmé qu’il s’agirait de négociations directes «dans une même pièce», tandis que Téhéran parle de discussions menées via un médiateur. Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, les négociations devraient débuter dans l’après-midi par l’intermédiaire de Badr al-Busaidi, chef de la diplomatie omanaise.

Le président Donald Trump a créé la surprise en annonçant lundi la tenue de ces discussions, après des semaines de menaces et de critiques dirigées vers l’Iran. «Je veux que l’Iran soit un pays merveilleux, grand et heureux. Mais il ne peut pas avoir d’arme nucléaire», a-t-il affirmé vendredi à bord de l’avion présidentiel Air Force One. Deux jours plus tôt, il déclarait qu’une intervention militaire contre l’Iran était «tout à fait» possible en cas d’absence d’accord, avive l’implication directe d’Israël.

Le poids des sanctions

Affaibli par les sanctions qui étranglent son économie et les revers infligés par Israël à ses alliés régionaux, le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, l’Iran a intérêt à négocier selon des experts. Téhéran «cherche un accord sérieux et équitable», a déclaré vendredi Ali Shamkhani, un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei.

Iran, US to start talks on nuclear programme in Oman under shadow of regional conflict - https://t.co/dI6edffIFu — Reuters Iran (@ReutersIran) April 12, 2025

Les États-Unis cherchent à mettre fin au programme nucléaire de l’Iran, qu’ils accusent de vouloir se doter de l’arme nucléaire. Téhéran a toujours nié avoir un tel objectif, assurant que son programme nucléaire n’est qu’à visée civile.

Après le retrait de Washington de l’accord de 2015 et le rétablissement de sanctions américaines à son encontre, la République islamique d’Iran a pris ses distances avec le texte. Elle a accru son niveau d’enrichissement de l’uranium jusqu’à 60%, très au-dessus de la limite de 3,67% imposée par l’accord, se rapprochant du seuil de 90% nécessaire à la fabrication d’une bombe atomique.

«Survie du régime»

Le premier point à l’agenda, «et l’un des plus importants», sera de définir le champ des discussions, affirme Ali Vaez, du groupe de réflexion International Crisis Group. «L’Iran ne veut pas d’un ordre du jour élargi lors des premières étapes. Mais aucun accord ne sera viable s’il n’est pas global», poursuit-il. Selon lui, l’Iran pourrait «s’engager à prendre des mesures pour limiter son programme nucléaire» en échange d’un allègement des sanctions, «mais pas le démanteler entièrement».

Pour Karim Bitar, enseignant à Sciences Po Paris, «les négociations ne se concentreront pas exclusivement (...) sur le programme nucléaire. L’accord devra inclure l’arrêt du soutien de l’Iran à ses alliés régionaux».

Pour lui, «la seule et unique priorité est la survie du régime et, idéalement, l’obtention d’un peu d’oxygène, d’un allègement des sanctions, afin de relancer l’économie, car le régime est devenu assez impopulaire».