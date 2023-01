Des popites multicolores et multiformes utilisés comme antistress et comme jeux pour enfants.

Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions, et l’Algérie ne déroge pas à la règle. Pour bien démarrer l’année 2023, le pays a décidé d’éradiquer certains signes et couleurs de son paysage visuel.

Selon une directive du ministère du Commerce partagée notamment sur la page Facebook de la Direction du commerce et de la promotion des exportations de Bejaïa, ledit ministère annonce avoir opté pour la «sensibilisation» des opérateurs économiques et des consommateurs en matière de produits affichant «des signes et des couleurs» qui portent atteinte «à la croyance religieuse et aux valeurs morales de la société algérienne».

Certains médias algériens n’ont pas manqué de noter le rapport évident entre les couleurs incriminées et celles qui caractérisent la communauté LGBTQ, de la même manière que certains internautes qui ont ironisé sur la chose, à l’instar de celui-ci qui écrit en commentaire de la directive du ministère du Commerce: «Des produits cancérigènes, des denrées exposées dans de mauvaises conditions, des conditions d'hygiène non respectées, de la viande vendue à l’extérieur, des œufs vendus sur la route nationale, des légumes vendus avec différentes couleurs de pesticides dessus, de l'eau souillée et des eaux grises qui coulent vers les rivières et que vous n’avez pas vues alors que c’est aussi de l’eau colorée! Ces couleurs là vous ne les avez pas vues? Vous n’avez vu que les autres couleurs?»

Visiblement bien inspirée en ce début d’année, l’Algérie a lancé une opération d’une envergure inédite pour l’interdiction d’arborer les couleurs arc-en-ciel associées en Occident à la communauté LGBTQ. Comme si la consommation d’un produit au packaging coloré, ou le port de ces couleurs, avait le pouvoir de transformer votre orientation sexuelle ou d’impacter votre foi…

Malgré l’ironie de la chose, dans un pays marqué par les pénuries de produits alimentaires de base au fil des ans, la campagne de sensibilisation contre ces produits visiblement dangereux sera lancée, est-il annoncé, à partir du mardi 3 janvier et jusqu’au 9 janvier prochain, à travers tout le pays, sous le haut patronage du ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Menée par des associations de défense des droits des consommateurs, cette campagne qui prend l’allure d’une chasse aux sorcières entend sensibiliser la population, tant au niveau des places publiques que des médias mais aussi par l’envoi de SMS, sur «les dangers et les conséquences néfastes» de la commercialisation de ces produits sur le marché national… Et de dénoncer leur «présence dans les maisons et les mosquées et l’environnement en général», d’autant ajoute-t-on «que cela concerne aussi des jouets pour les enfants, les articles scolaires, les vêtements et même les livres du Coran».

Autrement dit, exit les couleurs pastel, joyeuses, caractéristiques du monde de l’enfance, qui peuplent les livres, les dessins animés, les jouets des petits… Faudra-t-il aussi supprimer les arcs-en-ciel qui illuminent les papiers peints des chambres d'enfants et leur enseigner que rien ne vaut le noir et blanc? Faudra-t-il détourner chastement le regard quand un arc-en-ciel poindra dans le ciel après un épisode pluvieux?

Une chose est sûre, la tolérance ne sera pas au rendez-vous de l’année 2023 dans un pays qui pèche de longue date en matière d’acceptation des différences culturelles et religieuses.