Enseignement: trois établissements casablancais parmi les lycées d’excellence les plus primés au concours général en France

À l’issue du concours général des lycées et des métiers, qui a vu les élèves s’affronter dans des disciplines telles que le latin, le grec, les mathématiques, la philosophie, ou encore les métiers de la coiffure ou la maintenance des matériels, les trois meilleurs élèves ont été récompensés par un prix, remis le 10 juillet à la Sorbonne, à Paris.

Dans un article consacré aux résultats de ce concours, Le Figaro détaille le classement des lycées dont sont issus ces élèves animés par la culture de l’excellence. En tête du classement, on retrouve des lycées élitistes qui s’imposent chaque année au concours général. C’est ainsi le cas du Lycée Stanislas de Paris, figurant sur la première marche du podium, dont 25 élèves ont obtenu une récompense, tandis que trois autres ont décroché le premier prix, principalement dans les langues anciennes.

Le Lycée Louis-le-Grand, toujours à Paris, qui obtient deux premiers prix et s’impose en mathématiques, totalise également 25 récompenses et prend la deuxième place. La troisième place est occupée par le Lycée Henry IV de Paris et le Lycée international à Saint-Germain-en-Laye, qui totalisent tous les deux 11 récompenses.

Le Lycée Al Jabr à la 6ème place

Un peu plus bas dans le classement, le lycée casablancais Al Jabr crée la surprise en prenant la 6ème place. Ses élèves remportent cette année 4 prix, dont le deuxième prix et deux accessits en arabe, lui permettant de se placer en tête des établissements étrangers du classement. Deux autres établissements basés à Casablanca figurent au classement du concours général: le lycée Léon l’Africain, qui décroche un deuxième prix, et le Lycée Lyautey, qui remporte un premier prix.

Parmi les autres établissements étrangers primés, on retrouve le Lycée français de Shanghai (Chine), dont les élèves ont remporté le deuxième et troisième prix de chinois, deux accessits et deux mentions dans la même matière, ou encore le Lycée International Jean Giono de Turin (Italie) et l’École internationale de Tunis (Tunisie), qui décrochent une unique récompense.