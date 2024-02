Des établissements marocains dans le classement 2024 des meilleures classes préparatoires scientifiques du magazine «L’Étudiant»

Pour accéder aux grandes écoles de commerce, littéraires ou d’ingénieur, les classes préparatoires sont souvent considérées comme la voie royale. Encore faut-il choisir la bonne «prépa» et y être accepté, avant de réussir les concours présentés au bout de deux années d’études post-baccalauréat, pour espérer décrocher le Graal: une admission en grande école.

S’agissant de la filière scientifique, les classes préparatoires ouvrent la voie vers plusieurs spécialités: MP (mathématiques-physique), PC (physique-chimie), BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la terre), MPI (mathématiques, physique et informatique), PSI (physique et sciences de l’ingénieur), PT (physique et technologie) et enfin TSI (technologie et sciences industrielles). Les établissements marocains se positionnent dans les spécialités MP, PSI et TSI.

Le classement 2024 des meilleures «prépas» aux grandes écoles du magazine français l’Étudiant est fondé sur l’analyse des données concernant l’intégration en 2023. Ainsi, plus une classe préparatoire intègre d’élèves dans les meilleures grandes écoles, plus celle-ci bénéficiera d’une bonne place dans le classement.

Le Maroc en bonne place dans filière MP

Dans le classement de la filiale MP, qui intègre 145 classes préparatoires principalement françaises, le Maroc se place en bonne position avec 30 classes préparatoires, loin devant la Tunisie, seul autre pays étranger du classement, représenté par deux établissements.

En 2024, le Maroc occupe à nouveau la tête du classement de la filière MP, et se classe à la 2ème position avec le Lycée Al Zahrawi de Rabat, derrière Sainte-Geneviève (Versailles) et devant Lazaristes de Lyon, qui clôture le top 3. Suivent les établissements Blaise Pascal (Orsay), Henry IV (Paris), Le Parc (Lyon) et Stanislas (Paris) qui occupe le 7ème rang.

En 8ème position, on retrouve un autre établissement d’élite marocain, le Lycée d’excellence (Lydex) de Ben Guerir, suivi en 9ème position du Lycée méditerranéen (Lymed) de Martil. Les deux classes préparatoires marocaines supplantent ainsi le Lycée parisien Louis Le Grand, qui arrive en 10ème position.

Un peu plus bas dans le classement, on retrouve les CPGE Abulcasis de Rabat (51ème position), les établissements Al Qalam à Agadir (79ème position), Ibn Ghazi à Marrakech (88ème position), Ibn Al Ghazi à Rabat (96ème position) et Omar Ibn Al Khattab à Meknès (99ème position).

En 101ème position pointe l’Estem de Casablanca, suivi des établissements Moulay Idriss à Fès (109ème position), Errazi à El Jadida (111ème position), Ibn Timiya à Marrakech (114ème position), Moulay Youssef à Rabat (115ème position), Mohammed V à Casablanca (116ème position), le Lycée technique de Mohammedia (121ème position) et le lycée Mohammed V à Béni Mellal (125ème position).

Marrakech Prépas, à Marrakech, arrive 126ème, suivi de Carnot-Prépas à Meknès (127ème), Al Khansaa à Casablanca (128ème) et Al Khawarizmi à Rabat (129ème).

La Résidence à Casablanca se classe 131ème, suivi des établissements Mohammed VI à Kénitra (133ème), Ibn Khaldoun à Khouribga (133ème), Reda Slaoui à Agadir (136ème), Omar Ibn Abdelaziz à Oujda (138ème), Moulay Hassan à Tanger (140ème), Moulay Abdellah à Safi (141ème), le Centre CPGE à Tetouan (142ème) et le Lycée Yassamine Californie à Casablanca (142ème).

Lydex de Ben Guerir, voie vers Polytechnique

Le classement des classes préparatoires de l’Étudiant se modifie en fonction des grandes écoles ciblées. Ainsi, parmi les classes préparatoires les mieux classées pour accéder à Polytechnique, Lydex de Ben Guerir se positionne 4ème, suivi de Lymed, à la 10ème place et Al Zahrawi, à la 18ème place.

Le classement des classes préparatoires PSI (physique et sciences de l’ingénieur) intègre 8 écoles marocaines sur un total de 125. Lydex de Ben Guerir pointe à la 35ème position, suivi des établissements Ibn Al Ghazi à Rabat (116ème), Reda Slaoui à Agadir (117ème), Mohammed V à Casablanca (118ème), Errazi à El Jadida (119ème), Ibn Timiya à Marrakech (119ème), La Résidence à Casablanca (119ème) et Moulay Youssef à Rabat (119ème).

Enfin, en TSI (technologie et sciences industrielles), sur 49 classes préparatoires, 9 sont marocaines avec en tête Lydex (2ème), devant les établissements Reda Slaoui à Agadir (40ème), Omar Ibn Abdelaziz à Oujda (42ème), le Centre des classes préparatoires à Settat (43ème), Mohamed V à Béni Mellal (43ème), Centre CPGE à Tétouan (45ème), Selmane Al Farissi à Salé (46ème), Moulay Abdellah à Safi (47ème) et le Lycée technique de Mohammedia (48ème).