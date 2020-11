© Copyright : Capture d'écran 2M

L'émission «L'École des fans» adaptée du célèbre programme français qu'animait Jacques Martin et diffusée chaque samedi sur 2M s'est attiré les foudres d'une association de protection de l'enfance. Son président demande l'arrêt du programme. Voici les réactions de la chaîne et de la HACA.

L’émission «L'École des fans» à la marocaine, diffusée sur 2M, est sous le feu des critiques. Abdelali Errami, président de l’association Forum de l’enfance crie au scandale et dénonce un programme qui s'inscrit en faux «des valeurs du Maroc et des Marocains». «Cette émission ne respecte pas les valeurs et l’éthique de l’identité marocaine», a-t-il déclaré sur un site de presse en ligne.

Partant de cet avis personnel qui n’engage que lui, Abdelali Errami demande à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) d’arrêter la diffusion de cette émission programmée depuis le 14 novembre, chaque samedi à 21h40. L’horaire de diffusion irrite également le président de cette association. «Une émission destinée à un jeune public, mettant en scène des enfants, diffusée à une heure aussi tardive!!!!, c'est inadmissible», a-t-il ajouté.

Contactée par Le360, une source au sein de 2M affirme que la chaîne n’a pas reçu de courrier demandant l’arrêt de diffusion de cette nouvelle émission de 13 épisodes et souligne: «nous travaillons dans le respect de la loi et de nos cahiers des charges. L’École des fans est une émission de divertissement familiale. Elle est diffusée dans plusieurs pays. C’est un concept positif, divertissant et respectueux».

Quant à l'horaire qui fait polémique, notre interlocuteur défend le choix de la chaîne de diffuser cette émission en prime time le week-end, au regard du concept familial et grand public du programme.

La première émission, diffusée samedi 14 novembre, a été vue par six millions de téléspectateurs et a enregistré 48% de part d’audience, selon des chiffres communiqués par 2M.

La HACA confirme quant à elle la réception de quelques plaintes concernant «L’École des fans» sur le site web du régulateur. Reste que ces saisines ne seront traitées qu'à condition de figurer à l’ordre du jour d’une des réunions du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, instance délibérante de la HACA.