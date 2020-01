© Copyright : DR

L'Eurovision 2020 aura lieu en mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. Dans une interview, Jon Ola Sand, directeur de ce concours culte de chansons, déclare que le Maroc fera probablement son retour, après une première participation en 1980.

Quarante ans après la prestation de Samira Saïd, le Maroc pourrait bien faire son retour à l'Eurovision, en cette année 2020.

Dans une interview au site d'information Escxtra, le Directeur de l'Eurovision, Jon Ola Sand, a évoqué la possibité qu'un candidat marocain se produise à cette manifestation, prévue cette année en mai à Rotterdam.

Sans donner plus de détails, Jon Ola Sand souligne que la participation de pays arabes comme le Maroc et le Liban, dont le candidat s'était désisté à la dernière minute, l'an dernier, après avoir appris que le pays hôte du concours était Israël, viendra apporter plus de diversité à l'Eurovision.

En 1980, le Maroc avait participé à ce concours de chant, et Samira Bensaid y avait interprété "Bitaqat Houb", se classant à l'avant-dernière place.

Jon Ola Sand ajoute dans cette interview que des négociations seraient en cours avec des chaînes de télévision d'Afrique du Nord.