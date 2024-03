Série «2 wjoh»: accusée de faire l’éloge de l’homosexualité durant le ramadan, 2M met les points sur les i

Avant même sa diffusion sur 2M, la série «2 wjoh» écrite et réalisée par Mourad El Khaoudi crée la polémique. Un extrait du teaser de cette production programmée durant le ramadan, tous les jours à 19h45, fait scandale sur les réseaux sociaux et les internautes dénoncent ce qu’ils croient être le sujet de la série. Selon eux, «2 wjoh» fait l’éloge de l’homosexualité et sa diffusion, durant le mois sacré, serait de ce fait inapproprié.

Dans ce passage en question largement diffusé et décrié, on entend la fameuse réplique «depuis le début, j’ai compris que la météo chez toi n’est pas stable» de la comédienne Dounia Boutazout qui s’adresse à l’un des personnages principaux de la série.

C’est l’histoire d’une jeune fille sans domicile fixe (SDF), qui, pour ne pas attirer l’attention et s’éviter la férocité et la violence des mâles autour d’elle, se fait passer pour un homme, en portant des habits larges et en cachant au maximum sa féminité. Sauf que cette même féminité ressort de temps à autre et elle ne peut s’empêcher de l’afficher, ne serait-ce qu’à elle-même en se maquillant par exemple. Ici, rien ne prouve que la série évoque l’homosexualité ou qu’elle s’intéresse à la communauté LGBTQ comme le laissent croire les commentaires sur les réseaux sociaux. Certains internautes sont même allés jusqu’à appeler au boycott de 2M.

🚫 Boycottons 2M pendant Ramadan! Alors que le mois sacré approche, 2M prévoit de diffuser des séries honteuses qui vont à l'encontre de nos valeurs et de notre foi. En tant que marocain musulman, nous n'avons pas besoin de telles émissions. boycottant cette chaîne chétaniste! 🚫 https://t.co/b97fCPt6Ke — Za3Za3🍊🇲🇦Maghribi (@Bkaytchin) March 4, 2024

«L’extrait qui circule sur certaines pages des réseaux sociaux est complètement sorti de son contexte, car la scène n’a rien à voir avec le sujet de l’homosexualité», déclare une source du côté de la chaîne de Aïn Sebâa qui considère que ce branle-bas de combat autour de cette séquence n’a pas lieu d’être.

«Il s’agit plutôt de traiter des phénomènes sociaux étroitement liés à la pauvreté, la mendicité et les problèmes auxquels les femmes en situation de vulnérabilité sont confrontées dans certains milieux précaires», précise notre interlocuteur qui tient à signaler que 2M sélectionne minutieusement les programmes présentés en tenant compte pleinement de la sacralité du mois de ramadan et la spécificité de la société marocaine.