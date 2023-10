Le premier épisode de la série «Al Moukhtafi» attire 4,3 millions de téléspectateurs sur 2M

La fiction a fait sa rentrée sur 2M, jeudi 5 octobre, avec «Al Moukhtafi». Le premier épisode de la nouvelle série de Zakia Tahiri a été vu par 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne.

Le Pitch: la vie de Zineb, campée par Jihane Kidari, est bouleversée par la disparition soudaine de son mari, Mehdi Amrani (interprété par Youssef Arabi), journaliste à succès. Elle se perd en questions avec ses meilleures amies, Fatiha (Tahra), chirurgienne esthétique, Siham (Hajar Adnane), héritière au cœur d’artichaut, et Ghita (Imane Mechrafi), ex-sportive médaillée. Mehdi a-t-il été enlevé? S’est-il suicidé? A-t-il refait sa vie avec une autre femme, comme semble le penser l’inspecteur Mouradi (Abdelilah Rachid), flic revanchard? En menant leur propre enquête, Zineb et ses trois amies s’enfoncent dans une affaire pleine de secrets et de dangers.

La réalisatrice Zakia Tahiri explique son engagement à travers cette série: «J’ai envie de crier une certaine vérité, de dénoncer les injustices dont les femmes sont victimes. Nous avons essayé d’apporter de la nuance sur certains personnages et de sortir d’une vision en noir et blanc. Tout le monde en prend pour son grade, les hommes comme les femmes. Et chacun trouve sa vérité.»

De leur côté, les responsables de la chaîne d’Ain Sebâa se disent très satisfaits des premiers chiffres d’audience et de l’écho qu’«Al Moukhtafi» a eu sur les réseaux sociaux, comme YouTube, où le premier épisode a cumulé 127.000 vues à l’écriture de ces lignes.