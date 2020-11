© Copyright : DR

L’agence de presse MAP s’attaque aux contre-vérités des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume. Preuve à l’appui, elle rétablit la vérité. Mais aussi, dans le strict respect du métier, elle recadre les auteurs de fake news: no pasaran.

Au lendemain de l’opération menée par les éléments des Forces armées royales (FAR) et qui a permis de déloger les milices du Polisario du point de passage entre le Maroc et la Mauritanie, les séparatistes et leurs sponsors algériens s'en donnent à cœur joie pour déformer la réalité des choses.

L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), organe de presse citoyen et crédible, ayant fait ses preuves des décennies durant, met un point d’honneur à rétablir la vérité.

Ce samedi 14 novembre, la MAP infirme les allégations du Polisario selon lesquelles une attaque aurait été menée contre les éléments des FAR. Faux et archifaux. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une provocation (médiatique) de plus.

Manifestement aux abois, les séparatistes du Polisario versent dans la victimisation. Relayés par des agences de presse sans crédibilité et sans vergogne, ils affirment que le Maroc aurait enfreint l’accord de cessez-le-feu.



#SOSFakeNews



Contrairement aux allégations du polisario, les FAR n'ont essuyé aucune attaque des milices armées des séparatistes le long du dispositif de défense marocain au Sahara. pic.twitter.com/9kAQykhGhE — Agence MAP (@MAP_Information) November 14, 2020

Une nouvelle foutaise (excusez le mot) qui a pour seul objectif d'amadouer la communauté internationale en lui faisant croire au bien-fondé d’une cause perdue, dont ses défenseurs ont conscience même s’ils feignent de ne pas le reconnaître.

Le Maroc, en procédant au déblocage du passage d'El Guerguerat, a exercé son «droit de protéger son intégrité territoriale», reconnaissent de grands experts internationaux.

Ainsi la MAP, n’étant pas à la solde d’un régime militaire, comme l’est l’agence de presse algérienne (l'APS, à laquelle on souhaite de retrouver le bon sens), fait le point avec exactitude sur le déroulement des faits.