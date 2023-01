© Copyright : DR

VidéoL’Université Mohammed VI polytechnique vient de dévoiler le premier épisode des «Vendredis Carbone & Agro-Industrie». Ce premier podcast de la série lancée par l’université en collaboration avec l’Organisation internationale du travail (OIT) se penche ainsi sur la relation entre l’agriculture marocaine et le changement climatique.

Le premier épisode des «Vendredis Carbone & Agro-Industrie», une série de podcasts sur la décarbonation de l’agro-industrie et la séquestration de carbone par les sols agricoles, lancée par l’Université Mohammed VI polytechnique et l’Organisation internationale du travail (OIT), est sorti, ce vendredi 6 janvier 2023. Il est désormais disponible sur YouTube, Spotify et www.AgriCarbon.ma.

Intitulé «Introduction à la relation entre l’agriculture marocaine et le changement climatique», ce podcast inaugural est marqué par la participation de Mohamed Behnassi, expert senior environnementaliste au Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui fait défiler, de façon simple et fluide, les impacts des changements climatiques sur l’agriculture marocaine, tout en évoquant les solutions pour y faire face.

«Les Vendredis Carbone & Agro-Industrie» sont une émission web, sous format podcast, prévue bimensuellement, qui traite de la décarbonation de l’agro-industrie et de la séquestration du carbone par les sols agricoles. Lancée par l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), à travers son AgriTech Center of Excellence et sa Business Unit AgriEdge, et l’Organisation internationale du travail (OIT), via son projet ProAgro, l’émission a pour objectif d’informer et de sensibiliser l’écosystème agro-industriel marocain sur les opportunités et les enjeux que représente la décarbonation.

Chaque épisode des «Vendredis Carbone & Agro-Industrie» accueillera un chercheur, un expert ou un professionnel de l’agrobusiness national ou international pour échanger sur les concepts de décarbonation et la séquestration de carbone par l’agriculture, les opportunités et enjeux de la transition vers une agro-industrie à faible empreinte carbone ou encore sur les expériences des entreprises marocaines dans la mesure de leurs bilans carbone. La durée de chaque épisode variera entre 10 et 15 minutes.

Il convient de noter que cette émission est lancée dans le cadre du programme conjoint entre les organisateurs sur la décarbonation de l’agro-industrie marocaine. Un programme qui comporte plusieurs projets axés sur la décarbonation et visant à informer, former et mobiliser les acteurs du secteur, outiller les agro-industriels, accélérer l’innovation, supporter la recherche et développement et favoriser l’échange et le partage d’expérience.

«Dans la conception du programme, il était très important pour nous de trouver un lien de communication régulier avec les acteurs du secteur agro-industriel, pour la durée du programme, et à travers lequel on pourrait dispenser de l’information graduellement de façon à faciliter son assimilation, offrir un espace de partage d’expérience pour les entreprises d’ici et d’ailleurs et faire de la sensibilisation. Le podcast -ou l’émission audio web- est un extraordinaire outil pour ce faire. Et c’est de là qu’est née l’idée des Vendredis Carbone & Agro-Industrie», a déclaré Fatima Zohra El Aiboude, Carbone & Agro-industrie Program manager au sein de l’AgriTech Center of Excellence.

A travers «Les Vendredis Carbone & Agro-Industrie», l’UM6P et l’OIT souhaitent stimuler la curiosité des acteurs de l’agro-industrie marocaine et inciter le secteur à lancer des réflexions, voire des projets pour pivoter vers une agro-industrie marocaine à faible empreinte carbone.