Un programme conjoint sur la décarbonation de l’agriculture et l’agro-industrie a été récemment lancé à Rabat par AgriEdge, Business Unit de l’Université Mohammed 6 Polytechnique (UM6P), et ProAgro, projet de l’Organisation internationale du travail (OIT), rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 11 octobre.

Ce programme conjoint bénéficie de l’appui, entre autres, de la Fédération nationale de l’agroalimentaire (Fenagri), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement du gouvernement allemand. Les deux partenaires, se basant sur une approche écosystémique, comptent engager la mobilisation et l’influence des résultats de ce programme, au profit des acteurs multiples de l’écosystème agricole et agro-industriel.

Ce programme de collaboration est basé sur 3 axes principaux, ayant pour mission commune la transition vers une agriculture et une agro-industrie marocaines respectueuses du climat. De même, chaque axe est destiné à une cible spécifique opérant dans l’agriculture et l’agro-industrie, dans le cadre d’une dynamique de création d’effets durables sur le secteur, expliquent les deux parties, ajoutant que les axes de travail annoncés, lors du lancement, concernent l’Information & la Formation, l’Innovation ainsi que la Recherche & Développement.

«La décarbonation de l’agriculture est une opportunité pour aller de l’avant et imaginer l’agriculture de demain. Chez l’Université Mohammed VI Polytechnique nous sommes enthousiastes de travailler sur cette thématique en collaboration avec l’Organisation internationale du travail», a assuré Hicham El Habti, président de l’UM6P. «L’OIT s’engage à travailler main dans la main avec les secteurs académique, institutionnel et professionnel, dans la continuité des efforts déployés par l’Organisation pour promouvoir le développement de compétences essentielles à la compétitivité future du Maroc», a souligné Rania Bikhazi, directrice du Bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.

ProAgro et AgriEdge entendent viser, sur un plan macro, l’amélioration des compétences des individus et la compétitivité des structures des secteurs agricoles et agro-industriels, en travaillant sur l’anticipation d’une transition vers une agriculture et agro-industrie propres, inévitable dans l’avenir.