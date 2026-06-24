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L’œil de Gueddar. Les Lions de l’Atlas bien partis pour rééditer l’exploit

Par Khalid Gueddar
Le 24/06/2026 à 16h00
Dessin de Khalid Gueddar.

Dessin de Khalid Gueddar.

#Khalid Gueddar#Lions de l'Atlas#Coupe du monde#FRMF#Mohamed Ouahbi

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