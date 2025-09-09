Médias

L’œil de Gueddar. Écoles privées: tous les moyens sont bons pour squeezer les familles

Par Khalid Gueddar
Le 09/09/2025 à 16h32
Dessin de Khalid Gueddar.

Dessin de Khalid Gueddar.

#écoles privées#Education nationale

