Les gorges du Dadès, le «canyon du Haut Atlas», dévoilent leur beauté spectaculaire sur France 2

Longue de 170 kilomètres, la vallée des gorges du Dadès est l’un des sites naturels les plus spectaculaires du Maroc. Ses falaises hautes de 300 mètres lui confèrent «un petit air de canyon américain», relève le reportage de France 2, si ce n’était le vert des oasis et le rose des lauriers qui ponctuent de touches de couleurs ce panorama où dominent les teintes ocre, mâtinées du rouge des terres brûlées.

Dans ce reportage de 5 minutes se dévoile la splendeur de ces gorges qui attirent chaque année de très nombreux touristes, venus y admirer notamment la route «la plus photogénique du Maroc» et ses kilomètres de lacets spectaculaires qui offrent un circuit idéal pour les motards du monde entier. Autre étape incontournable le long de ces gorges, d’impressionnantes falaises que le vent, la pluie et la neige ont sculptées au fil du temps jusqu’à leur donner l’apparence de «doigts de singes».

Véritable carte postale d’un paradis terrestre, ces roches sédimentaires, creusées par la rivière Dadès, forment des gorges hautes de 300 mètres, au milieu desquelles coule une rivière bordée de jardins. L’endroit idéal pour les amateurs d’escalade qui peuvent emprunter la première via ferrata du Maroc, qui date de 2015 et leur permet de prendre de la hauteur pour mieux contempler ce panorama époustouflant.

Enfin, si la vallée des gorges du Dadès attire aussi autant de visiteurs, c’est aussi pour les kasbahs qui peuplent ce site d’exception et qui lui valent le nom de «Vallée des 1.000 Kasbahs».